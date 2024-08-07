В Уфе прошла акция «Прогулка с кардиологом»

В Республиканском кардиологическом центре прошла акция, ставшая уже традиционной. Для пациентов больницы на свежем воздухе врачи провели лекцию. Это совмещение приятного с полезным. В ходе неспешной прогулки пациенты узнают полезную информацию и получают ответы на свои вопросы. Мероприятие прошло в рамках объявленной Минздравом России недели профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и раннее их выявление способно спасти жизни. Врачи кардиоцентра выезжают для консультаций в города и районы республики, также используется и телемедицина. Педиатры сейчас, если есть на то основания, вносят детей в регистр высокого сердечно-сосудистого риска. А человеку, у которого уже имеются заболевания, необходимо регулярно проходить диспансеризацию. И, конечно, не стоит забывать о будничных привычках, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.