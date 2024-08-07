Хоккеистки «Агидели» вышли из отпуска и прошли медосмотр

Женский хоккейный клуб «Агидель» вышел из отпуска и прошёл медицинский осмотр перед началом нового сезона. В прошлом сезоне наши хоккеистки стали бронзовыми призёрами ЖХЛ, уступив в полуфинале будущему победителю турнира «Динамо-Неве». Сейчас девушки вновь собрались вместе и готовы идти к новым вершинам.
Одним из новичков «Агидели» в этом сезоне стала Валерия Тараканова. Один из лучших голкиперов ЖХЛ после девяти сезонов за команду из Нижнего Новгорода приняла решение играть в Уфе. В минувшем сезоне Тараканова провела в составе «Торпедо» 29 матчей, семь раз сыграв на ноль.
Конкурировать за место в составе Тараканова будет с Анной Пруговой, для которой предстоящий сезон станет уже девятым в составе «Агидели». В межсезонье Пруговой провели операцию на колено, но вратарь восстановилась и с нетерпением ждёт новый сезон.
Ещё одним новичком «Агидели» стала Карина Верховцева, играющая на позиции форварда. 26-летняя хоккеистка четыре сезона провела в красноярской «Бирюсе». А вот потерь в уфимской команде немало: покинули «Агидель» Алена Миллс, Надежда Морозова, Камиля Сафина и Яна Минкина. А Илона была задрафтована в седьмом раунде «Бостоном».
Учебно-тренировочные сборы «Агидель» проведёт в Уфе. 6-7 сентября пройдут два товарищеских матча против «Белых медведиц». После этого команда выйдет на финишную прямую подготовки к старту сезона в ЖХЛ.