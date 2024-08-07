Хоккеистки «Агидели» вышли из отпуска и прошли медосмотр

Женский хоккейный клуб «Агидель» вышел из отпуска и прошёл медицинский осмотр перед началом нового сезона. В прошлом сезоне наши хоккеистки стали бронзовыми призёрами ЖХЛ, уступив в полуфинале будущему победителю турнира «Динамо-Неве». Сейчас девушки вновь собрались вместе и готовы идти к новым вершинам.

Одним из новичков «Агидели» в этом сезоне стала Валерия Тараканова. Один из лучших голкиперов ЖХЛ после девяти сезонов за команду из Нижнего Новгорода приняла решение играть в Уфе. В минувшем сезоне Тараканова провела в составе «Торпедо» 29 матчей, семь раз сыграв на ноль.

Поступило предложение, как раз рассматривала клубы для перехода, меня заинтересовали. «Агидель» – хорошая команда. Недолго думала, приняла решение переехать сюда. Валерия Тараканова, вратарь ЖХК «Агидель»

Конкурировать за место в составе Тараканова будет с Анной Пруговой, для которой предстоящий сезон станет уже девятым в составе «Агидели». В межсезонье Пруговой провели операцию на колено, но вратарь восстановилась и с нетерпением ждёт новый сезон.

У меня новый партнёр, с огромной радостью приветствую Валерию. Играла долго в Нижнем Новгороде, она засиделась в команде. Нужна новая кровь, добро пожаловать в «Агидель». Анна Пругова, вратарь ЖХК «Агидель»

Ещё одним новичком «Агидели» стала Карина Верховцева, играющая на позиции форварда. 26-летняя хоккеистка четыре сезона провела в красноярской «Бирюсе». А вот потерь в уфимской команде немало: покинули «Агидель» Алена Миллс, Надежда Морозова, Камиля Сафина и Яна Минкина. А Илона была задрафтована в седьмом раунде «Бостоном».

Конечно, соскучились, готовились всё равно, перерыв был долгий, нужно было подготавливаться. Здесь все пришли здоровыми, будем готовиться к новому сезону. Мария Печникова, капитан ЖХК «Агидель»