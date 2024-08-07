Представители Башкирии завоевали призы «Кубка молодёжи» по конному спорту

Представители сборной команды Башкортостана стали призёрами всероссийских соревнований по конному спорту. Турнир по выездке «Кубок молодёжи» прошёл в Московской области.

Злата Подберезкина на лошади Вилли Вебер в программе «Личный Приз. Юноши» стала бронзовым призером, подтвердив норматив кандидата в мастера спорта.

Ещё одна спортсменка из Башкортостана Элина Хафизова и её партнер Арагорн в программе «Личный приз. Юниоры» стали серебряными призерами.