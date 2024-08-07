В Башкирии определили чемпионов Летних диджитал игр

Стали известны чемпионы Республики Башкортостан по интерактивному футболу и хоккею. В «Тинькофф Холле» прошли финалы первых Летних диджитал игр. Помимо этого, любители киберспорта могли сыграть в призовых турнирах. Кто принял участие в финальных встречах и как прошло первое киберспортивное лето в столице республики?

Уникальное, спортивное и зрелищное мероприятие, аналогов которому нет в России. Уфа на несколько месяцев стала киберспортивной столицей. Сначала прошли Летние диджитал игры, в рамках которых участники состязались по UFC, интерактивному футболу и хоккею. Сразу после стартовали официальные чемпионаты республики, где определились новые победители.

На одной сцене проходили финалы сразу по двум дисциплинам. В зале – напряженная обстановка. Вместе с этим были слышны слова поддержки болельщиков, близких и друзей участников чемпионата.

Состав футбольного финала подобрался особенно интересным. На сцене встретились самый титулованный киберфутболист страны Роберт Фахретдинов и Радик Гареев, который не раз одерживал победы в рамках Летних диджитал игр.

«Уфёнок» – под таким ником Роберт Фахретдинов уже 12 лет выступает на как на российских соревнованиях, так и на международной арене. Изначально он занимался футболом, но после травмы не стал возвращаться и попробовал себя в виртуальной дисциплине. Понравилось и получилось. Уже в 2012-м он вышел на профессиональный уровень и через полгода стал вторым на чемпионате мира в Париже. Сейчас он выступает за команду Virtus.pro.

Матчи у киберспортсменов шли до трех побед. Роберт начал серию уверенно, закончив первую игру со счетом 7:0. После, не дав Радику Гарееву шансов на гол, завершил второй матч 5:0, а третий 7:0. Теперь в копилке наград у Роберта есть звание чемпиона республики. А после уфимского старта спортсмен сразу отправился на международный турнир в Саудовскую Аравию.

Поэтому можно сказать, что я ветеран, которому уже пора, может быть, заканчивать, но порох еще есть пару лет поиграть, поэтому 12 лет я в киберспорте. Роберт Фахретдинов, чемпион Республики Башкортостан по интерактивному футболу

В хоккее ситуация складывалась также напряженно. В финале соревнований встретились Ибрагим Ханнанов и Дамир Мустаев. Победить Ибрагиму удалось лишь в первой встрече. Следующие три игры Мустаев уверенно выиграл и стал чемпионом.

Я точно знаю, что на таком уровне в России ни футбол, ни хоккей никто не проводит. Мы здесь первые, мы согласны быть первыми и согласны быть локомотивами для всей страны в этих вопросах. Нас это радует, у нас это, вроде бы, получается, и пусть всё будет так как будет. Азамат Муратов, председатель башкирского республиканского отделения Федерации компьютерного спорта России

За финальными состязаниями пришел понаблюдать и нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Егор Сучков. Он поддержал участников, наградил победителей и даже прокомментировал матч в прямой трансляции.

Во-первых, спасибо, что позвали. Классный вечер, прикольная атмосфера здесь, и я, конечно, не настолько силён, как здесь ребята играют, но смотрится интересно, динамично. Прикольная игра. Егор Сучков, нападающий ХК «Салават Юлаев»