Сборная Башкирии – победитель чемпионата России по спортивному туризму

Сборная Башкортостана стала победителем чемпионата России по спортивному туризму на спелеодистанциях. Соревнования прошли в Новосибирской области на Берёзовских скалах. На чемпионат России приехали представители восьми регионов нашей страны. Республику Башкортостан представляли десять человек.

Так проходит тренировка наших спортсменов в спелео-связке. Когда один человек остался неподвижен, другой должен его спасти. Айдар Баширов занимается спортивным туризмом уже двадцать два года. В 2002-м он пришёл в этот клуб, расположенный в подвале по улице Ленина, и его зацепило на всю жизнь. В личном зачёте Баширов завоевал бронзовую медаль, а в связке остановился в шаге от медали. Тем не менее, по итогам соревнований Айдар получил звание мастера спорта России.

В общем зачёте это было просто передвижение и выполнение элементов спасательных работ, в связках – выполнение спасательных работ в двойках, плюс подготовка веревки для спуска спелеолога, замена веревки, транспортировка груза. Айдар Баширов, мастер спорта России по спортивному туризму

Соревнования представляли собой выступление на дистанции на специально подготовленной скале. На ней висели верёвки, имитирующие трассу, которая обычно проходит под землёй. Спортсменам нужно было переместиться от стартовой точки до конечной и по пути выполнить несколько задач. Кто справлялся быстрее всего и без ошибок, тот и побеждал.

Это затратно по деньгам и усилиям, предыдущий проходил на третий год лишь. Самое главное, что мы сумели провести, я помогал в подготовке. Помимо самого чемпионата России, в том же самом месте прошло и первенство России. Ребята работали судьями, мы совершили большое путешествие длиной в 2,5 недели. Дмитрий Жданов, мастер спорта России по спортивному туризму

Артём Аскаров на прошедших соревнованиях впервые победил на чемпионате России в связке с Дмитрием Ждановым. В личном зачёте Аскаров уступил 50 секунд победителю турнира из Санкт-Петербурга и стал вторым. Мог добраться и до золота, но не хватило тренировок перед соревнованиями в силу большой занятости.

Назвать опытным я себя могу, не таким опытным, как мой товарищ Айдар, я уже более 10 лет в спорте и спелеологии. По пещерам не так часто ходил, в последнее время начал почаще выезжать. В спорте как пришел, так сразу начал, с 2012-2013. Артём Аскаров, мастер спорта России по спортивному туризму