Сборная Башкирии – победитель чемпионата России по спортивному туризму

Сборная Башкортостана стала победителем чемпионата России по спортивному туризму на спелеодистанциях. Соревнования прошли в Новосибирской области на Берёзовских скалах. На чемпионат России приехали представители восьми регионов нашей страны. Республику Башкортостан представляли десять человек.
Так проходит тренировка наших спортсменов в спелео-связке. Когда один человек остался неподвижен, другой должен его спасти. Айдар Баширов занимается спортивным туризмом уже двадцать два года. В 2002-м он пришёл в этот клуб, расположенный в подвале по улице Ленина, и его зацепило на всю жизнь. В личном зачёте Баширов завоевал бронзовую медаль, а в связке остановился в шаге от медали. Тем не менее, по итогам соревнований Айдар получил звание мастера спорта России.
Соревнования представляли собой выступление на дистанции на специально подготовленной скале. На ней висели верёвки, имитирующие трассу, которая обычно проходит под землёй. Спортсменам нужно было переместиться от стартовой точки до конечной и по пути выполнить несколько задач. Кто справлялся быстрее всего и без ошибок, тот и побеждал.
Артём Аскаров на прошедших соревнованиях впервые победил на чемпионате России в связке с Дмитрием Ждановым. В личном зачёте Аскаров уступил 50 секунд победителю турнира из Санкт-Петербурга и стал вторым. Мог добраться и до золота, но не хватило тренировок перед соревнованиями в силу большой занятости.
В общем зачёте сборная команда Башкортостана по спортивному туризму заняла первое место и показала отличные результаты. Два серебра Анны Евдокимовой и Артёма Аскарова, бронза Айдара Баширова и золотая медаль в спелео-связке – главные успехи нашей команды.