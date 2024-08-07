Радий Хабиров поддержал жителей Курской области

Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил соболезнования погибшим жителям Курской области от рук киевского режима.
Руководитель республики назвал события в приграничье провокацией. Он подчеркнул, что подлый враг бьет по беззащитным мирным жителям, в том числе детям.
Также Радий Хабиров отметил, что Башкортостан готов оказать всю возможную поддержку жителям Курской области.
Буквально в эти минуты на совещании силового блока Владимиру Путину доложили: продвижение противника вглубь Курской области остановлено, потери противника составили более 300 человек, в том числе 100 – убитыми.