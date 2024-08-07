Игорь Комаров отметил лидерство Башкирии в научно-технологическом развитии

Башкортостан является лидером в стране по научно-технологическому развитию. Об этом заявил на видеоконференции полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. В заседании Совета федерального округа принял участие и Радий Хабиров. На нем обсуждалась технологическая самостоятельность России, региональная составляющая научно-технологического развития страны.