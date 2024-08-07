Глава Башкирии поздравил строителей с профессиональным праздником

Сегодня Радий Хабиров вручил государственные награды лучшим в строительной отрасли. Чествование прошло в преддверии их профессионального праздника, который отмечается 11 августа, а также 80-летнего юбилея Минстроя Башкортостана. Руководитель республики поздравил работников отрасли с праздником и поблагодарил за верность профессии.

Залия Байгуватова смотрит на землю часто свысока. Вот уже 30 лет. Ровно столько женщина работает машинистом крана. А в профессию вслед за родственницей пришла на пару с сестрой-двойняшкой. При ее участии строилась «Уфа-Арена», несколько школ и другие значимые объекты.

30 лет назад в регионе начали развивать монолитное строительство. Ринат Сахибгареев, можно сказать, стоял у истоков этого процесса. Ученый занимается подготовкой кадров для отрасли и не теряет интереса к профессии.

Радий Хабиров вручил государственные награды. Многие из присутствующих в профессии десятки лет. Глава республики поблагодарил за труд на благо Башкортостана и не только. Наши строители помогали восстанавливать новые российские территории: города Красный Луч, Макеевка и Мариуполь. Руководитель региона отметил достигнутые результаты и обозначил новые задачи.

Мы гордимся вашими успехами. Строительный комплекс республики показывает неплохие результаты. Башкортостан год от года укрепляет лидирующие позиции по вводу жилья в Приволжском федеральном округе и в целом в Российской Федерации. В прошлом году построены рекордные 3,3 млн кв. м жилья. В этом году в наших планах – сохранить эту высокую планку. Мы нацелены решить поставленную Президентом страны задачу – вводить к 2030 году по 4 млн кв. м жилья ежегодно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По количеству вводимого жилья в прошлом году Башкортостан занял вторую строчку в ПФО, а по стране вошел в десятку лучших.

Чествование тружеников продолжилось в Конгресс-холле «Торатау». И получать награду здесь Муниру Хамадинурову приятно вдвойне. Первым к стройке одной из визитных карточек Башкортостана приложил руку он. 11 августа ему исполнится 73 – то, что он родился в День строителя, возможно, повлияло на выбор профессии.

В 1944 году при Совнаркоме БАССР образовали Управление по делам архитектуры. Ветераны профессии в буквальном смысле заложили фундамент в строительство современного Башкортостана.

Минстрой республики отмечает 80-летие в этом году. Выступая, Радий Хабиров назвал большим достижением, что в республике больше нет обманутых дольщиков. Совместно права вернули более чем 10 тысячам людей.

Среди важных достижений также – решение вопроса с обманутыми дольщиками. Сейчас нам ничего не мешает двигаться вперёд. Мы стараемся привлекать серьёзные федеральные средства через «инфраструктурное меню», чтобы развивать инженерные коммуникации, чтобы вы могли строить крупные объекты. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан