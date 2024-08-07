Глава Башкирии поздравил строителей с профессиональным праздником

Сегодня Радий Хабиров вручил государственные награды лучшим в строительной отрасли. Чествование прошло в преддверии их профессионального праздника, который отмечается 11 августа, а также 80-летнего юбилея Минстроя Башкортостана. Руководитель республики поздравил работников отрасли с праздником и поблагодарил за верность профессии.
Залия Байгуватова смотрит на землю часто свысока. Вот уже 30 лет. Ровно столько женщина работает машинистом крана. А в профессию вслед за родственницей пришла на пару с сестрой-двойняшкой. При ее участии строилась «Уфа-Арена», несколько школ и другие значимые объекты.
30 лет назад в регионе начали развивать монолитное строительство. Ринат Сахибгареев, можно сказать, стоял у истоков этого процесса. Ученый занимается подготовкой кадров для отрасли и не теряет интереса к профессии.
Радий Хабиров вручил государственные награды. Многие из присутствующих в профессии десятки лет. Глава республики поблагодарил за труд на благо Башкортостана и не только. Наши строители помогали восстанавливать новые российские территории: города Красный Луч, Макеевка и Мариуполь. Руководитель региона отметил достигнутые результаты и обозначил новые задачи.
По количеству вводимого жилья в прошлом году Башкортостан занял вторую строчку в ПФО, а по стране вошел в десятку лучших.
Чествование тружеников продолжилось в Конгресс-холле «Торатау». И получать награду здесь Муниру Хамадинурову приятно вдвойне. Первым к стройке одной из визитных карточек Башкортостана приложил руку он. 11 августа ему исполнится 73 – то, что он родился в День строителя, возможно, повлияло на выбор профессии.
В 1944 году при Совнаркоме БАССР образовали Управление по делам архитектуры. Ветераны профессии в буквальном смысле заложили фундамент в строительство современного Башкортостана.
Минстрой республики отмечает 80-летие в этом году. Выступая, Радий Хабиров назвал большим достижением, что в республике больше нет обманутых дольщиков. Совместно права вернули более чем 10 тысячам людей.
Работники этой отрасли не просто строят, а, можно сказать, возводят мосты – между прошлым и будущим. Здания будут стоять десятки лет, и пользоваться благами предстоит другим поколениям.