В Башкирии волонтёры выполнили спецзаказ бойцов СВО

В Иглинском районе волонтёры из штаба «Всё для Победы» выполнили специальный заказ бойцов мотострелкового полка «Башкортостан». Перед отправкой на передовую они передали военным маскировочные сети и накидки «леший».
В штабе дети плетут маскировочные сети и пишут письма. Навестить маленьких волонтёров приходил военнослужащий с позывным «Призрак». Во время беседы боец рассказал ребятам о своей службе на передовой. Он выразил благодарность ребятам за их участие в работе штаба. Боец подчеркнул, что их вклад в общее дело будущей победы неоценим.
По окончании встречи девочки передали солдатам письма, гостинцы и подарки, сделанные своими руками. Юноши помогли донести и загрузить посылку в машину. В завершение встречи будущие защитники Родины сфотографировались с бойцом.
Контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 60 лет, в исключительных случаях – до 65. Подписать соглашение имеют право и не служившие ранее граждане, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Разовая выплата для жителей Башкортостана, заключивших контракт с Минобороны, выросла до 1 млн 200 тысяч рублей. Желающие подписать контракт могут задать интересующие вопросы по номеру 122.