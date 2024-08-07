В Башкирии волонтёры выполнили спецзаказ бойцов СВО

В Иглинском районе волонтёры из штаба «Всё для Победы» выполнили специальный заказ бойцов мотострелкового полка «Башкортостан». Перед отправкой на передовую они передали военным маскировочные сети и накидки «леший».

В штабе дети плетут маскировочные сети и пишут письма. Навестить маленьких волонтёров приходил военнослужащий с позывным «Призрак». Во время беседы боец рассказал ребятам о своей службе на передовой. Он выразил благодарность ребятам за их участие в работе штаба. Боец подчеркнул, что их вклад в общее дело будущей победы неоценим.

По окончании встречи девочки передали солдатам письма, гостинцы и подарки, сделанные своими руками. Юноши помогли донести и загрузить посылку в машину. В завершение встречи будущие защитники Родины сфотографировались с бойцом.