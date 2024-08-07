В Нацмузее Башкирии открылась фотовыставка «С любовью к Уфе»

Башкирская столица глазами известного фотографа Екатерины Рождественской. В Национальном музее республики открылась выставка фотопроекта «С любовью к Уфе». Работа посвящена 450-летию города. В открытии выставки принял участие Глава Башкортостана. Радий Хабиров назвал проект замечательным творческим подарком к юбилею.
На фотографиях запечатлены российские звезды эстрады, театра, кино, спорта, художники и писатели, а также простые жители, каждый из которых представил свое видение истории и культуры региона. Автор работ – Екатерина Рождественская, дочка поэта Роберта Рождественского, основатель и исполнитель известного проекта «Частная коллекция» журнала «Караван историй».
Каждый из героев фотографий таким образом признаётся в любви к столице республики, к башкирской культуре. Потому и название выставки соответствующее – «С любовью к Уфе». Оно выражает и отношение автора проекта.
Работы можно увидеть в Национальном музее. Здесь же представлена уникальная фотовыставка «Уфа – 450. Люди и город». Авторы проекта – известные фотокорреспонденты Вячеслав Стрижевский и Раиф Бадыков. Выставка позволяет посетителям увидеть многоликую Уфу через призму времени.