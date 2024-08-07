В Нацмузее Башкирии открылась фотовыставка «С любовью к Уфе»

Тут другой воздух, другие люди, тут с таким интересом и уважением относятся к приезжим – это всегда очень приятно. Поэтому Уфа для меня стала таким городом, куда хочется возвращаться – это не всегда бывает, честно вам скажу. А здесь тянет. Бешбармак люблю, дома буду делать.

Екатерина Рождественская, автор проекта «С любовью к Уфе»