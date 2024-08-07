В Нацмузее Башкирии открылась фотовыставка «С любовью к Уфе»

Башкирская столица глазами известного фотографа Екатерины Рождественской. В Национальном музее республики открылась выставка фотопроекта «С любовью к Уфе». Работа посвящена 450-летию города. В открытии выставки принял участие Глава Башкортостана. Радий Хабиров назвал проект замечательным творческим подарком к юбилею.

На фотографиях запечатлены российские звезды эстрады, театра, кино, спорта, художники и писатели, а также простые жители, каждый из которых представил свое видение истории и культуры региона. Автор работ – Екатерина Рождественская, дочка поэта Роберта Рождественского, основатель и исполнитель известного проекта «Частная коллекция» журнала «Караван историй».

Каждый город, каждая деревня – это, прежде всего, люди. И вот здесь такая галерея замечательных ярких людей, которые действительно выступают, по сути, амбассадорами нашей прекрасной столицы и показывают, какая она замечательная. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Каждый из героев фотографий таким образом признаётся в любви к столице республики, к башкирской культуре. Потому и название выставки соответствующее – «С любовью к Уфе». Оно выражает и отношение автора проекта.

Фото №1 - В Нацмузее Башкирии открылась фотовыставка «С любовью к Уфе»

Тут другой воздух, другие люди, тут с таким интересом и уважением относятся к приезжим – это всегда очень приятно. Поэтому Уфа для меня стала таким городом, куда хочется возвращаться – это не всегда бывает, честно вам скажу. А здесь тянет. Бешбармак люблю, дома буду делать.

Екатерина Рождественская, автор проекта «С любовью к Уфе»

Все с удовольствием согласились. И для нас это внимание не только к городу, это внимание к культуре нашего народа. Можно будет на 500-летие открыть эти фотографии, и они будут актуальны. И на тысячелетие тоже.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

Работы можно увидеть в Национальном музее. Здесь же представлена уникальная фотовыставка «Уфа – 450. Люди и город». Авторы проекта – известные фотокорреспонденты Вячеслав Стрижевский и Раиф Бадыков. Выставка позволяет посетителям увидеть многоликую Уфу через призму времени.

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