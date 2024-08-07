В Уфе прошло взвешивание боксеров перед турниром «Ночь чемпионов IBA»

В Уфе состоялась процедура взвешивания боксеров перед боями турнира «Ночь чемпионов IBA». Он пройдет в четверг в «Уфа-Арене». В главном бою вечера башкирский боксер Артур Субханкулов будет защищать пояс чемпиона Европы по версии IBA. Его соперником станет венгерский боксер Роланд Галос.

Также свой бой в рамках турнира проведет двукратная чемпионка России Азалия Аминева. Она выйдет в ринг с представительницей Танзании. Для Азалии этот бой станет дебютным в профессионалах. Другой башкирский боксер Данис Габдрафиков встретится с монгольским спортсменом. Всего в рамках турнира пройдет семь поединков.

К бою готов на все 100 процентов. Дуэль взглядов прошла волнительно. Видно по взгляду соперника, что он будет стараться на все 100. После предыдущего боя форму не растерял, продолжил подготовку, готов сейчас даже лучше.

Артур Субханкулов, чемпион Европы по боксу по версии IBA
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