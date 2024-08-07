В Уфе прошло взвешивание боксеров перед турниром «Ночь чемпионов IBA»

В Уфе состоялась процедура взвешивания боксеров перед боями турнира «Ночь чемпионов IBA». Он пройдет в четверг в «Уфа-Арене». В главном бою вечера башкирский боксер Артур Субханкулов будет защищать пояс чемпиона Европы по версии IBA. Его соперником станет венгерский боксер Роланд Галос.
Также свой бой в рамках турнира проведет двукратная чемпионка России Азалия Аминева. Она выйдет в ринг с представительницей Танзании. Для Азалии этот бой станет дебютным в профессионалах. Другой башкирский боксер Данис Габдрафиков встретится с монгольским спортсменом. Всего в рамках турнира пройдет семь поединков.