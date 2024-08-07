В Уфе прошло взвешивание боксеров перед турниром «Ночь чемпионов IBA»

К бою готов на все 100 процентов. Дуэль взглядов прошла волнительно. Видно по взгляду соперника, что он будет стараться на все 100. После предыдущего боя форму не растерял, продолжил подготовку, готов сейчас даже лучше.

Артур Субханкулов, чемпион Европы по боксу по версии IBA