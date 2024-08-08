В Уфе открылся обновлённый зал МФЦ

Обновленный зал многофункционального центра открыли в торговом комплексе «Мир» в Уфе. Новый центр стал просторнее и ориентирован на разные группы жителей.

Так, для самых маленьких посетителей организованы детские уголки, для любителей скоротать время в очереди – читальный уголок, а для маломобильных жителей – отдельный доступный и удобный вход с пандусами.