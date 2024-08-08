В Уфе врачи спасли девочку со смертельным заболеванием

Историю о 15-летней девочке рассказал в своих социальных сетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. У подростка выявили синдром Лайелла. Это – острая аллергическая реакция организма.
Пациентка поступила в РДКБ с жалобами на повышение температуры тела до 39 градусов, высыпания на теле, болезненность кожи, поражение слизистой губ, глаз и половых органов.
Жизнь девочки спасали врачи аллергологического отделения медучреждения. Ей назначили курс специализированной терапии. В итоге постепенно ее состояние улучшилось, появилась положительная динамика. Медикам удалось побороть интоксикацию, бактериальную инфекцию и сохранить зрение. На лице, груди, животе, спине, верхних и нижних конечностях раны полностью покрылись новыми клетками и закрылись.
По словам главы ведомства, столь бурную реакцию организма вызвал лекарственный препарат, который ранее девочка не принимала.
Фото: Айрат Рахматуллин, ТГ