В Уфе врачи спасли девочку со смертельным заболеванием

Историю о 15-летней девочке рассказал в своих социальных сетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. У подростка выявили синдром Лайелла. Это – острая аллергическая реакция организма.

Пациентка поступила в РДКБ с жалобами на повышение температуры тела до 39 градусов, высыпания на теле, болезненность кожи, поражение слизистой губ, глаз и половых органов.

Состояние было тяжелым, были нарушены функции всех органов, к тому же возрастал риск присоединения инфекции, так как кожа уже утратила барьерную функцию. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ

Жизнь девочки спасали врачи аллергологического отделения медучреждения. Ей назначили курс специализированной терапии. В итоге постепенно ее состояние улучшилось, появилась положительная динамика. Медикам удалось побороть интоксикацию, бактериальную инфекцию и сохранить зрение. На лице, груди, животе, спине, верхних и нижних конечностях раны полностью покрылись новыми клетками и закрылись.

По словам главы ведомства, столь бурную реакцию организма вызвал лекарственный препарат, который ранее девочка не принимала.

Синдром Лайелла встречается крайне редко из-за непереносимости некоторых лекарств. К сожалению, предсказать данную патологию нельзя. Но надо помнить, что при наличии лекарственной непереносимости, надо полностью исключить их повторное применение. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ