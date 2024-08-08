Жители Стерлитамакского района отправили в зону СВО 21-й гумконвой

Своих не бросаем. Из Стерлитамакского района в зону СВО прибыл 21-й гуманитарный конвой. Неравнодушные жители, волонтёры и предприниматели муниципалитета собрали для земляков всё самое необходимое, о чём в своих заявках просили бойцы.
Автомобили, электрогенераторы, тепловизоры, аккумуляторы помогут военнослужащим на передовой. Посылки из дома и детские письма мобилизованным и контрактникам лично передала глава администрации Стерлитамакского района Рита Самигуллина. Она посетила места дислокации своих земляков и, кроме гуманитарной помощи, также подарила военнослужащим флаги своего муниципалитета.