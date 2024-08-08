В Башкирии прошёл фестиваль «Николай Чудотворец-Берёзовский»

В Краснокамском районе состоялся межрегиональный фольклорный фестиваль русской культуры «Николай Чудотворец-Берёзовский». Яркий праздник прошёл с размахом и объединил творческие коллективы, ремесленников и гостей из разных уголков страны.

В этом году фестивалю исполнилось 30 лет. Мероприятие проходило в обновленной исторической части села Николо-Берёзовки. Для гостей была подготовлена развлекательная программа: мастер-классы по стрельбе из лука, рубке казачьей шашкой и национальные игры.

После пятилетнего перерыва благодаря поддержке главы республики и Министерства культуры межрегиональный фестиваль был возрожден. Праздник «Николай Чудотворец-Берёзовский» заиграл новыми красками и смог раскрыть гостям все многообразие культуры, истории, братской дружбы и согласия многонационального Краснокамского района.