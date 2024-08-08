В Уфе открылась книжная выставка в честь 35-летия Молодёжного театра

В Уфе открылась новая выставка на «Аллее читающих людей». В летнем читальном зале Национальной библиотеки состоялась презентация, приуроченная к 35-летию Национального молодёжного театра имени Мустая Карима. Уфимцам показали архив журналов и газет со статьями о театре, а артисты ТЮЗа утроили праздничный концерт.

35-лет истории театра на памятных страницах. Юбилейный день отметили артисты Национального молодёжного театра имени Мустая Карима, которым и посвящена событийная выставка. Народная артистка Башкортостана Гульшат Гайсина вот уже 27 лет блистает на сцене театра.

Книжная выставка посвящена истории Национального молодежного театра. На стендах собрана коллекция журналов, газет, буклетов и книг, строки в которых посвящены открытию ТЮЗа, его актерам и спектаклям. Здесь же уфимцы могли поучаствовать в мастер-классах от народных умельцев и послушать выступления артистов театра.

Любители театра и хорошей литературы не смогли пропустить такое событие. Жители столицы оценили организацию мероприятия и ее посыл: любить искусство независимо от того, где оно – на сцене или на страницах книги.