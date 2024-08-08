В Башкирии собирают помощь пострадавшим от обстрелов ВСУ

В Башкирии республиканский комитет по молодежной политике объявил сбор гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов ВСУ в Курской области. Он будет проводиться ежедневно в период с 10:00 до 20:00 часов на площадке регионального штаба проекта #МыВместе в республиканском волонтерском центре, который расположен по адресу: Уфа, ул. Пушкина, 86 (молодёжное пространство «Йәшлек House» — гаражное помещение заднего двора, ворота слева от главного входа).

Фото №1 - В Башкирии собирают помощь пострадавшим от обстрелов ВСУ

Добровольческое сообщество Башкортостана всегда приходит на помощь тем, кто в этом действительно нуждается. Сегодня мы объявили сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Курской области и приглашаем всех жителей республики принять в нем участие. 

Вито Сабиров, председатель госкоммолодежи республики

Принимаются школьные принадлежности, рюкзаки, теплая одежда, осенняя обувь, постельные принадлежности, одеяла, продукты питания со сроком годности не менее 6 месяцев, гигиенические средства, подгузники для взрослых, одноразовые пеленки и детское питание. Телефон регионального штаба +7-927-311-23-55.

Напомним, ранее Глава Башкирии Радий Хабиров выразил слова поддержки и соболезнования жителям Курской области.

Готовы оказать любую помощь, которая потребуется. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии
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