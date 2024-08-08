В Башкирии собирают помощь пострадавшим от обстрелов ВСУ

В Башкирии республиканский комитет по молодежной политике объявил сбор гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов ВСУ в Курской области. Он будет проводиться ежедневно в период с 10:00 до 20:00 часов на площадке регионального штаба проекта #МыВместе в республиканском волонтерском центре, который расположен по адресу: Уфа, ул. Пушкина, 86 (молодёжное пространство «Йәшлек House» — гаражное помещение заднего двора, ворота слева от главного входа).