В Башкирии собирают помощь пострадавшим от обстрелов ВСУ

В Башкирии республиканский комитет по молодежной политике объявил сбор гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов ВСУ в Курской области. Он будет проводиться ежедневно в период с 10:00 до 20:00 часов на площадке регионального штаба проекта #МыВместе в республиканском волонтерском центре, который расположен по адресу: Уфа, ул. Пушкина, 86 (молодёжное пространство «Йәшлек House» — гаражное помещение заднего двора, ворота слева от главного входа).
Принимаются школьные принадлежности, рюкзаки, теплая одежда, осенняя обувь, постельные принадлежности, одеяла, продукты питания со сроком годности не менее 6 месяцев, гигиенические средства, подгузники для взрослых, одноразовые пеленки и детское питание. Телефон регионального штаба +7-927-311-23-55.
Напомним, ранее Глава Башкирии Радий Хабиров выразил слова поддержки и соболезнования жителям Курской области.