В Уфе прошла закрытая премьера фильма «Два брата»

В Уфе состоялся закрытый премьерный показ фильма с участием актёров, сыгравших Электроника и Сыроежкина. Картину «Два брата» сняли в Год семьи для популяризации традиционных семейных ценностей.
Это фильм о любви, добре, долге, вере, когда братья рано теряют родителей и каждый выбирает свой путь в жизни. Один в поисках мудрости и смысла уходит путешествовать, а другой остается в родной деревне. Проект реализовали благодаря гранту Главы Башкортостана после победы в специальном конкурсе в области кинематографии.