В Уфе прошла закрытая премьера фильма «Два брата»

Мы хотели сказать, что семья – это очень здорово, что это очень важно, что это и есть счастье. И очень хочется, чтобы в конце человек испытал вдохновение, для того чтобы создать эту самую счастливую семью – не просто семью, а счастливую семью, где базовые ценности будут иметь место.

Анна Макеева, режиссёр фильма «Два брата»