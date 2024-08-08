В Уфе прошла закрытая премьера фильма «Два брата»

В Уфе состоялся закрытый премьерный показ фильма с участием актёров, сыгравших Электроника и Сыроежкина. Картину «Два брата» сняли в Год семьи для популяризации традиционных семейных ценностей.

Это фильм о любви, добре, долге, вере, когда братья рано теряют родителей и каждый выбирает свой путь в жизни. Один в поисках мудрости и смысла уходит путешествовать, а другой остается в родной деревне. Проект реализовали благодаря гранту Главы Башкортостана после победы в специальном конкурсе в области кинематографии.

Я считаю, что нам очень повезло, потому что у нас собрались действительно реальные профессионалы. Мне кажется, очень интересный сюжет, и вы знаете, как кино, которое заставляет задуматься. Наверное, у каждого есть свой путь, у каждого, конечно, есть свой выбор. Наверное, фильм этот о семье, о любви, о дружбе и о жизни.

Юрий Торсуев, актёр, исполнитель главной роли в фильме «Два брата»

Мы хотели сказать, что семья – это очень здорово, что это очень важно, что это и есть счастье. И очень хочется, чтобы в конце человек испытал вдохновение, для того чтобы создать эту самую счастливую семью – не просто семью, а счастливую семью, где базовые ценности будут иметь место.

Анна Макеева, режиссёр фильма «Два брата»
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