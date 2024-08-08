Шахматисты Башкирии – победители VII Летней Спартакиады учащихся России

Команда шахматистов из Башкортостана выиграла VII Летнюю Спартакиаду учащихся России среди юношей. Соревнования прошли в Барнауле.

В башкирский квартет вошли Лейла Табермакова – победительница первенства Азии и России, Адель Юсупова – двукратная победительница первенства России среди девушек, проживающих в сельской местности. Алексей Игнатьев и Роман Лубянов – одни из сильнейших юношей-шахматистов Башкортостана.

В результате упорной борьбы наша команда, выиграв пять матчей и два матча завершив вничью, одержала убедительную победу в соревновании.