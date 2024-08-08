В Башкирии запустили новый электропоезд «Финист»

Первый «Финист» начнет курсировать по Башкортостану 10 августа. Новый электропоезд отправится по маршруту Уфа-Белорецк. Он способен развивать скорость до 160 километров в час. С одной из последних разработок российских инженеров в области железнодорожного транспорта ознакомили сегодня главу республики.
Машинисту электропоезда Ивану Гаврилову есть с чем сравнивать. За 14 лет в качестве рулевого на железнодорожном транспорте он успел поработать на разных модификациях поездов. «Финист», по словам Ивана, намного лучше, современнее и комфортнее.
ЭС104 «Финист» — российский электропоезд постоянного тока, соответствующий всем современным требованиям в области эргономики и безопасности. Его выпускают на заводе «Уральские локомотивы» в г. Верхняя Пышма Свердловской области. В Уфу первый для Башкортостана «Финист» привезли своим ходом. Сегодня новинку презентовали Главе Башкортостана.
Главное преимущество новой модели — отечественное тяговое оборудование, способное обеспечить быстрый разгон до 160 км/ч. В пятивагонной комплектации нового поезда предусмотрено 401 посадочное место. «Финист» оснащен системами климат-контроля, комфортными креслами для путешествий. Электропоезд полностью адаптирован для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
Сначала в Свердловской области, потом в Пермском крае и, наконец, у нас в республике. Башкортостан стал третьим регионом России, получившим своего «Финиста». Уже в эту субботу поезд отправиться по маршруту Уфа-Айгир-Белорецк.
Обновление подвижного состава и увеличение пассажиропотока. Этот вопрос глава республики сегодня обсудил с начальником Куйбышевской железной дороги. После знакомства с новым электропоездом Радий Хабиров и Вячеслав Дмитриев провели рабочую встречу.
Новый электропоезд с железнодорожного вокзала Уфы по первому своему маршруту отправится 10 августа. Время убытия 7:07. Если в выходные «Финист» будет в большинстве своём возить туристов, в будни он будет курсировать в черте Уфы по городскому маршруту Дема — Шакша — Дема.