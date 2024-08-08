В Башкирии запустили новый электропоезд «Финист»

Первый «Финист» начнет курсировать по Башкортостану 10 августа. Новый электропоезд отправится по маршруту Уфа-Белорецк. Он способен развивать скорость до 160 километров в час. С одной из последних разработок российских инженеров в области железнодорожного транспорта ознакомили сегодня главу республики.

Машинисту электропоезда Ивану Гаврилову есть с чем сравнивать. За 14 лет в качестве рулевого на железнодорожном транспорте он успел поработать на разных модификациях поездов. «Финист», по словам Ивана, намного лучше, современнее и комфортнее.

ЭС104 «Финист» — российский электропоезд постоянного тока, соответствующий всем современным требованиям в области эргономики и безопасности. Его выпускают на заводе «Уральские локомотивы» в г. Верхняя Пышма Свердловской области. В Уфу первый для Башкортостана «Финист» привезли своим ходом. Сегодня новинку презентовали Главе Башкортостана.

Главное преимущество новой модели — отечественное тяговое оборудование, способное обеспечить быстрый разгон до 160 км/ч. В пятивагонной комплектации нового поезда предусмотрено 401 посадочное место. «Финист» оснащен системами климат-контроля, комфортными креслами для путешествий. Электропоезд полностью адаптирован для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Сначала в Свердловской области, потом в Пермском крае и, наконец, у нас в республике. Башкортостан стал третьим регионом России, получившим своего «Финиста». Уже в эту субботу поезд отправиться по маршруту Уфа-Айгир-Белорецк.

Обновление подвижного состава и увеличение пассажиропотока. Этот вопрос глава республики сегодня обсудил с начальником Куйбышевской железной дороги. После знакомства с новым электропоездом Радий Хабиров и Вячеслав Дмитриев провели рабочую встречу.

Очень важно обновление состава. Вместо старых электричек, помните, да? Сейчас появляются «Орланы», «Финисты», «Ласточки» и так далее. Очень хорошие предлагаются маршрутные схемы. То есть ты приехал, вышел, тут тебя ждет автобус, значит, и пошел дальше. То есть все для того, чтобы людям было комфортно. Мы сегодня обсуждали, помните, называли восточный поезд, западный, мы сегодня пришли на другую терминологию. У нас южный экспресс, южный радиус, восточный, западный радиус. Сейчас будем делать уральский радиус. Попытаться соединить такой же прямой скоростной поезд до Туймазов «дотащить». Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Республика Башкортостан для нас приоритетный субъект. Видим, и этот приоритет показывает цифры. 20% — рост пассажирских перевозок в текущем году. И это не рекордная цифра для этого года. Он каждый год показывает 20% рост. Это все происходит благодаря тому, что Радий Фаритович уделяет этому огромное пристальное внимание. Это комфортность и мобильность населения Республики Башкортостан. Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»