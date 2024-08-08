Театр «Нур» в Уфе готовится к новому сезону

Артисты после летнего отдыха вновь соберутся на любимой сцене. С первой же рабочей недели они приступили к чтению пьес, которые будут поставлены в рамках подготовки к новому сезону.
Для работы над премьерами актеры будут разделены на две группы. Первая под руководством режиссера Айдара Заббарова поставит спектакль «Гора», а над второй пьесой «Снег» будет работать Гузель Абушахманова-Акбердина.
После прочтения и обсуждения философского спектакля «Снег» состоялась онлайн-конференция для артистов театров. Там труппа пообщалась с создателем, сценаристом Василием Товстоноговым, продолжателем династии известных театральных деятелей. В ходе общения прозвучали ответы на вопросы, касающиеся инсценировки «Снег» и творчества автора. Писатель заявил, что предоставит полную творческую свободу режиссеру и актерам.