Театр «Нур» в Уфе готовится к новому сезону

Артисты после летнего отдыха вновь соберутся на любимой сцене. С первой же рабочей недели они приступили к чтению пьес, которые будут поставлены в рамках подготовки к новому сезону.

Для работы над премьерами актеры будут разделены на две группы. Первая под руководством режиссера Айдара Заббарова поставит спектакль «Гора», а над второй пьесой «Снег» будет работать Гузель Абушахманова-Акбердина.