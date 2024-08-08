В Башкирии контролируют две ситуации дождевого паводка

Погода продолжает испытывать жителей республики на прочность. После проливных дождей на контроле экстренных служб находятся две ситуации, связанных с подтоплением автодороги в Уфе, а также сходом оползня в Бурзянском районе.

Подтопленных домов и придомовых территорий нет. Специалисты также отмечают рост уровня реки Белая. В селе Бугульчан Куюргазинского района вода поднялась до 237 см, в Мелеузе — до 253, и в деревне Кутаново Бурзянского района отмечен подъем воды на 116 сантиметров.