В Башкирии со дня трагедии в Тирляне исполнилось 30 лет

Со дня Тирлянской трагедии исполнилось 30 лет. 7 августа 1994 года в рабочем поселке Тирлян Белорецкого района поток воды, высота которого достигла 7 метров, унес жизни 29 людей. Спустя три десятилетия односельчане собрались вместе, чтобы вспомнить ушедших и снова увидеть друг друга.

Так вспоминают местные жители трагедию тридцатилетней давности. «Затопило дома, тонули люди, было страшно», — делится Надежда Щербакова. Она шла домой после рабочей смены в роддоме, но тогда вода поднялась настолько, что ночь пришлось провести на крыше другого здания.

Это страшно, страшно. И вот сейчас смотришь телевизор, это наводнение, как люди тонут... Я на своей шкуре это испытала, я знаю, что это такое. Я им так сочувствую. Я это всё понимаю. Надежда Щербакова, жительница с. Тирлянский

Женщина рассказывает: «Дома плыли, как спичечные коробки, люди просят о помощи, а ты не в силах помочь». Только после того, как вода спала, она решила вернуться к дому, которого на месте уже не оказалось.

И вот здесь вот напал страх. И дрожь, и плакать хочется. А когда я подошла к дому, дома нет — стоит один тополь. Я села, плачу, собака подбежала, меня лижет — вот здесь меня пробрало, вот здесь я поняла, что случилось. Надежда Щербакова, жительница с. Тирлянский

В Тирляне шли проливные дожди — выпала двухмесячная норма осадков. Из-за технических проблем рабочие не смогли открыть затворы плотины — к вечеру 7 августа пруд переполнился, и ее прорвало.

Поток воды обрушился на 4 населенных пункта — снесло 140 домов. Не было связи, остановились промышленные предприятия, котельные, закрылись школы и госучреждения.

В метрах 100 была улица Ермолова — два порядка, а по берегу шла улица Набережная. Всё это 7-го числа унесло. Здесь было самое большое число погибших — в нашем районе. 16, если я не ошибаюсь, из всех 29 — 16 человек здесь погибло у нас. Сергей Хомяков, житель с. Тирлянский

Пострадали 375 семей — одной половине республика отремонтировала дома, а другой — возвела новые. Рабочие восстановили 12 километров дорог и 18 теплотрасс, а также три разрушенных моста, водопровод и линии электропередачи.

Мой дом стоял вот между теми двумя домами. Когда было наводнение, с города привезли, помогли, за месяц разом, за два построили. Вот уже 30 лет там живу, в новом доме. Александр Горбунов, житель с. Тирлянский

В то время Тирлян был известен как рабочий поселок со своим металлургическим заводом, в котором плавили чугун и железо. Ранее здесь была узкоколейная железная дорога, соединяющая рабочий поселок Тирлян с Белорецком. По ней перевозили дерево, металл, топливо. Однако сильный поток воды затронул и ее.

Спустя годы жители собрались в одном месте, чтобы снова увидеть друг друга. Прошла панихида, с соболезнованиями выступила глава Тирлянского сельсовета, приняли участие сотрудники МЧС и ВВС России.