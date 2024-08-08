В Башкирии со дня трагедии в Тирляне исполнилось 30 лет

Со дня Тирлянской трагедии исполнилось 30 лет. 7 августа 1994 года в рабочем поселке Тирлян Белорецкого района поток воды, высота которого достигла 7 метров, унес жизни 29 людей. Спустя три десятилетия односельчане собрались вместе, чтобы вспомнить ушедших и снова увидеть друг друга.
Так вспоминают местные жители трагедию тридцатилетней давности. «Затопило дома, тонули люди, было страшно», — делится Надежда Щербакова. Она шла домой после рабочей смены в роддоме, но тогда вода поднялась настолько, что ночь пришлось провести на крыше другого здания.
Женщина рассказывает: «Дома плыли, как спичечные коробки, люди просят о помощи, а ты не в силах помочь». Только после того, как вода спала, она решила вернуться к дому, которого на месте уже не оказалось.
В Тирляне шли проливные дожди — выпала двухмесячная норма осадков. Из-за технических проблем рабочие не смогли открыть затворы плотины — к вечеру 7 августа пруд переполнился, и ее прорвало.
Поток воды обрушился на 4 населенных пункта — снесло 140 домов. Не было связи, остановились промышленные предприятия, котельные, закрылись школы и госучреждения.
Пострадали 375 семей — одной половине республика отремонтировала дома, а другой — возвела новые. Рабочие восстановили 12 километров дорог и 18 теплотрасс, а также три разрушенных моста, водопровод и линии электропередачи.
В то время Тирлян был известен как рабочий поселок со своим металлургическим заводом, в котором плавили чугун и железо. Ранее здесь была узкоколейная железная дорога, соединяющая рабочий поселок Тирлян с Белорецком. По ней перевозили дерево, металл, топливо. Однако сильный поток воды затронул и ее.
Спустя годы жители собрались в одном месте, чтобы снова увидеть друг друга. Прошла панихида, с соболезнованиями выступила глава Тирлянского сельсовета, приняли участие сотрудники МЧС и ВВС России.
В память о погибших рядом с водохранилищем установили памятник — на камне высекли их имена. Сейчас жители приезжают к нему возложить цветы и вспомнить знакомых добрым словом. Говорят, что после произошедшего стали еще больше ценить жизнь и чаще проводить время со своими близкими. Ведь это самое главное.