В Уфе открылся Штаб поддержки Владимира Нагорного на должность Главы Башкирии

Нужна прежде всего организационная работа. Работа прежде всего, чтобы все наши граждане, поддерживающие задачи и цели нашей партии. Привлечь на свою сторону, сагитировать, чтобы привлечь на свою сторону. Наш штаб как раз призван работать на то, чтобы идти до конца и получить результаты.

Владимир Нагорный, кандидат на пост Главы Республики Башкортостан