В Уфе открылся Штаб поддержки Владимира Нагорного на должность Главы Башкирии

Общественный штаб поддержки кандидата на пост главы Башкортостана Владимира Нагорного начал свою работу. Сегодня председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и члены объединения обсудили важные аспекты подготовки, представили свои идеи и инициативы, направленные на повышение уровня участия граждан в выборах.
Выборы Главы Башкортостана пройдут с 6 по 8 сентября. В Уфимском районе организуют дополнительные выборы в Госсобрание. Также в регионе будут избирать депутатов в Советы районов, городов и сельских поселений.
На пост главы Башкортостана выдвинули свою кандидатуру пять человек. Партию «Единая Россия» представит Радий Хабиров. Владимир Нагорный выступит от регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
Депутат Госдумы Иван Сухарев был выбран на партийной конференции ЛДПР. От партии «Новые люди» за пост Главы Башкортостана намерен бороться предприниматель и юрист Ильшат Тимерьянов. КПРФ на выборах будет представлять депутат Горсовета Уфы Артур Шайнуров.