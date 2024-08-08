В Уфе открылся Штаб поддержки Владимира Нагорного на должность Главы Башкирии

Общественный штаб поддержки кандидата на пост главы Башкортостана Владимира Нагорного начал свою работу. Сегодня председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и члены объединения обсудили важные аспекты подготовки, представили свои идеи и инициативы, направленные на повышение уровня участия граждан в выборах.

Нужна прежде всего организационная работа. Работа прежде всего, чтобы все наши граждане, поддерживающие задачи и цели нашей партии. Привлечь на свою сторону, сагитировать, чтобы привлечь на свою сторону. Наш штаб как раз призван работать на то, чтобы идти до конца и получить результаты.

Владимир Нагорный, кандидат на пост Главы Республики Башкортостан

Выборы Главы Башкортостана пройдут с 6 по 8 сентября. В Уфимском районе организуют дополнительные выборы в Госсобрание. Также в регионе будут избирать депутатов в Советы районов, городов и сельских поселений.

На пост главы Башкортостана выдвинули свою кандидатуру пять человек. Партию «Единая Россия» представит Радий Хабиров. Владимир Нагорный выступит от регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Депутат Госдумы Иван Сухарев был выбран на партийной конференции ЛДПР. От партии «Новые люди» за пост Главы Башкортостана намерен бороться предприниматель и юрист Ильшат Тимерьянов. КПРФ на выборах будет представлять депутат Горсовета Уфы Артур Шайнуров.

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