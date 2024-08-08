В Башкирии через неделю состоится фестиваль «Башкорт аты»

До масштабного мероприятия этого года — «Башкорт аты» — осталась неделя. Сотни любителей, профессионалов конного спорта, а также эксперты по развитию башкирской породы лошади примут участие в зрелищном фестивале.

Интересует уже не хват клюшки и игровое амплуа, а экстерьер и выносливость. Фаруаз Рафиков опыт комментирования хоккейных матчей на башкирском языке применяет в другом виде спорта. Теперь его конек – скачки, причем уже есть опыт работы не только на республиканском уровне, но и на федеральном.

В этом году программа будет представлена традиционными состязаниями «Тай-тулаҡ», «Ауҙарыш», «Ылак». Кроме того, планируется 6 видов скачек. Главный приз, как и в предыдущие годы, — автомобиль.

Для зрителя такая же большая программа конноспортивная, зрелищная. Ожидаем большое количество наших жителей и гостей. Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан

Республиканский фестиваль «Башкорт аты» сохраняет исконные традиции и начинает новые. Главная цель — уберечь лошадь башкирской породы, которая была на грани исчезновения, к счастью, инициативу активистов поддержали. Само мероприятие получило статус Международного фестиваля, а проводится оно по указу Главы Башкортостана.

У фестиваля обширная программа, поэтому мероприятие будет проходить два дня — 15-16 августа, как всегда, возле озера Графское в Баймакском районе. Будет организована выставка-ярмарка сельскохозяйственных товаропроизводителей. Подведут итоги республиканского конкурса кумысоделов. Развернется «Город мастеров» с уникальными изделиями ручной работы.