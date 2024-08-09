В Башкирии нашли женщину, три дня блуждавшую в лесу

В Белорецком районе нашли женщину, которая три дня назад заблудилась в лесу. Пропала она недалеко от села Азналкино. Они с супругом в этой местности собирали грибы. Поляна им была хорошо знакома, но в какой-то момент женщина увлеклась сбором и попала в незнакомое ей место.
Когда стемнело, она залезла на березу и переночевала на дереве, боясь диких животных. Питалась ягодами, а воду пила из луж, в которые стекала вода после дождя. К поиску были привлечены спасатели Госкомитета республики по ЧС, волонтеры, полиция и местные жители. Обнаружил женщину пастух в лесном массиве, который пас коров вблизи деревни Азикеево.