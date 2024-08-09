В Башкирии нашли женщину, три дня блуждавшую в лесу

В Белорецком районе нашли женщину, которая три дня назад заблудилась в лесу. Пропала она недалеко от села Азналкино. Они с супругом в этой местности собирали грибы. Поляна им была хорошо знакома, но в какой-то момент женщина увлеклась сбором и попала в незнакомое ей место.