Боец СВО из Башкирии чинит технику в рекордные сроки

Контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 60 лет, в исключительных случаях – до 65. Подписать соглашение имеют право и не служившие ранее граждане, получившие высшее или среднее профессиональное образование. Разовая выплата для жителей Башкортостана, заключивших контракт с Минобороны, выросла до 1 млн 200 тысяч рублей. Президент страны Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тыс. руб. военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. А ранее, с 10 июля, сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова.