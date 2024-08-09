В Башкирии ещё в одной деревне достраивают новый ФАП

В деревне Карпово завершают строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. В нем появятся такие специалисты как участковый врач-терапевт, фельдшер, педиатры, медсестры. Работы по возведению здания уже завершены, провели водопровод, смонтировали септик для водоотведения, а также завезли мебель.

К концу августа планируют провести электричество и благоустроить прилежащую территорию: уложить асфальт, создать парковочную зону. Ранее медпомощь оказывали только в ФАПе соседнего поселка Федоровка.