В Башкирии ещё в одной деревне достраивают новый ФАП

В деревне Карпово завершают строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. В нем появятся такие специалисты как участковый врач-терапевт, фельдшер, педиатры, медсестры. Работы по возведению здания уже завершены, провели водопровод, смонтировали септик для водоотведения, а также завезли мебель.
К концу августа планируют провести электричество и благоустроить прилежащую территорию: уложить асфальт, создать парковочную зону. Ранее медпомощь оказывали только в ФАПе соседнего поселка Федоровка.
Всего к концу года в Башкортостане построят 107 ФАПов, четыре офиса врача общей практики, 19 врачебных амбулаторий и одну участковую больницу. В планах на 2025 год – 115 новых ФАПов, шесть офисов врачей общей практики и 10 врачебных амбулаторий. Здания появятся по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».