Боксёры из Башкирии триумфально выступили на турнире «Ночь чемпионов IBA»

В Уфе прошел турнир по профессиональному боксу «Ночь чемпионов IBA». В главном бою вечера боксер из Уфы Артур Субханкулов победил представителя Венгрии Роланда Галоса и защитил титул чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 килограммов. Поединок закончился единогласным решением судей.

Для Субханкулова эта победа стала седьмой в семи боях. В со-главном событии турнира финалист чемпионатов мира и Европы в весовой категории до 75 кг Джамбулат Бижамов одержал досрочную победу техническим нокаутом над колумбийским нокаутером Хуаном Нарваесом. В другом бою Азалия Аминева уже в первом раунде нокаутировала соперницу из Танзании. Также победы в рамках вечера одержали российские боксеры Вадим Мусаев и Данис Габдрафиков.