Уфа отправит гуманитарную помощь в Курскую область

В Уфе продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от обстрелов ВСУ. Накануне о сборе объявил госкомитет Башкирии по молодежной политике.

По словам председателя ведомства Вито Сабирова, все собранные вещи будут сформированы в единый гумконвой и отправлены в Курскую область в ближайшие сроки.

Как только услышали об этой беде, сразу решили помочь. Мы закупили школьные товары, канцелярские принадлежности для детей, средства личной гигиены — зубные щетки и пасту, стиральный порошок. Татьяна Плотникова, куратор «серебряных» волонтеров из села Иглино

Напомним, принести можно школьные принадлежности и рюкзаки, теплую одежду и осеннюю обувь, постельные принадлежности и одеяла, продукты питания со сроком годности не менее 6 месяцев, гигиенические наборы, детские и взрослые подгузники, пеленки одноразовые и детское питание.

Сбор гуманитарной помощи ведется ежедневно с 10:00 часов до 20:00 часов на площадке регионального штаба проекта #МыВместе в республиканском волонтёрском центре по адресу: Уфа, ул. Пушкина, 86. Телефон регионального штаба +7 927 311-23-55.