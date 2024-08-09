В Уфе прошёл боксёрский турнир «Ночь чемпионов»

Уфимский боксер сохранил титул чемпиона Европы. Артур Субханкулов одержал очередную победу на профессиональном ринге. В рамках турнира «Ночь чемпионов» ему удалось сломить сопротивление соперника из Венгрии. Помимо Артура, свои бои провели еще два боксера из Башкортостана — Азалия Аминева и Данис Габдрафиков.

Боксерский турнир в Уфе собрал сразу несколько ярких фамилий российских боксеров. У каждого из них был сильный иностранный оппонент. Один из самых грозных соперников был у молодого россиянина Джамбулата Бижамова. Хуан Нарваес из Колумбии у себя на родине нокаутировал всех, кого встречал на пути. Призер чемпионатов мира и Европы поначалу присматривался к Нарваесу. В итоге в пятом раунде Бижамов одержал досрочную победу техническим нокаутом.

Не было его боев в интернете, потому что он выступал у себя на родине в Колумбии. С хорошим рекордом, ему 19 лет. Примерно, что ожидал, то и получилось. Школа у него, конечно, не моего уровня. Джамбулат Бижамов, серебряный призер чемпионата мира по боксу

Гораздо быстрее со своей соперницей справилась Азалия Аминева. Двукратная чемпионка России из Башкортостана дебютировала в профессиональном боксе и впервые вышла в ринг без шлема. Это не помешало Аминевой уже в первом раунде нокаутировать соперницу из Танзании. Рехема Мафундо продержалась меньше двух минут.

Больше вспотели, пока разминались. Рассчитывали, что больше раундов проведем. Но получилось так, как получилось, в первом раунде. Азалия Аминева, двукратная чемпионка России по боксу

Также успешным выступлением в Уфе отметился Данис Габдрафиков. Его соперником стал неуступчивый боксер из Монголии Мишель Баттумур. В итоге бой продлился всю дистанцию, а Габдрафиков победил решением судей.

Бой получился не таким, как я ожидал. Я думал, будет не то, что легче... Думал, что смогу лучше найти подход к своему сопернику. Данис Габдрафиков, победитель боя в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA»

В главном бою вечера Артур Субханкулов встретился с представителем Венгрии Роландом Галосом. На кону был титул чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 килограммов. В карьере Субханкулова на профессиональном ринге еще не было такого серьезного соперника. Однако Артур сумел подчеркнуть значительную разницу в уровне и уверенно оформил победу. Поединок закончился единогласным решением судей. Для Субханкулова эта победа стала седьмой в карьере.

К сожалению, я во втором-третьем раунде травмировал руку. С левой руки так и напрашивалось бить. Но акцентированные удары наносить не мог. Что и помешало завершить бой досрочно. Сопернику должное уважение. Он очень крепкий и стойкий. Артур Субханкулов, чемпион Европы по боксу по версии IBA