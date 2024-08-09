В Уфе прошёл боксёрский турнир «Ночь чемпионов»

Уфимский боксер сохранил титул чемпиона Европы. Артур Субханкулов одержал очередную победу на профессиональном ринге. В рамках турнира «Ночь чемпионов» ему удалось сломить сопротивление соперника из Венгрии. Помимо Артура, свои бои провели еще два боксера из Башкортостана — Азалия Аминева и Данис Габдрафиков.
Боксерский турнир в Уфе собрал сразу несколько ярких фамилий российских боксеров. У каждого из них был сильный иностранный оппонент. Один из самых грозных соперников был у молодого россиянина Джамбулата Бижамова. Хуан Нарваес из Колумбии у себя на родине нокаутировал всех, кого встречал на пути. Призер чемпионатов мира и Европы поначалу присматривался к Нарваесу. В итоге в пятом раунде Бижамов одержал досрочную победу техническим нокаутом.
Гораздо быстрее со своей соперницей справилась Азалия Аминева. Двукратная чемпионка России из Башкортостана дебютировала в профессиональном боксе и впервые вышла в ринг без шлема. Это не помешало Аминевой уже в первом раунде нокаутировать соперницу из Танзании. Рехема Мафундо продержалась меньше двух минут.
Также успешным выступлением в Уфе отметился Данис Габдрафиков. Его соперником стал неуступчивый боксер из Монголии Мишель Баттумур. В итоге бой продлился всю дистанцию, а Габдрафиков победил решением судей.
В главном бою вечера Артур Субханкулов встретился с представителем Венгрии Роландом Галосом. На кону был титул чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 килограммов. В карьере Субханкулова на профессиональном ринге еще не было такого серьезного соперника. Однако Артур сумел подчеркнуть значительную разницу в уровне и уверенно оформил победу. Поединок закончился единогласным решением судей. Для Субханкулова эта победа стала седьмой в карьере.
Уже в октябре в Уфе пройдет очередной боксерский турнир. Он будет приурочен к проведению в столице Башкортостана форума «Россия — спортивная держава». В планах Артура Субханкулова в рамках этого события провести свой очередной бой.