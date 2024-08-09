«На высоком уровне»: Игорь Комаров о Межвузовском кампусе и Центре детской онкологии в Уфе

Такую оценку Республиканскому центру детской онкологии и гематологии дал полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Он посетил медучреждение вместе с Главой Башкортостана. Объект был возведён в рекордные сроки в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Старт работе Республиканского центра детской онкологии и гематологии в режиме видеосвязи дал президент России Владимир Путин. И можно сказать, что со 2 февраля текущего года жизнь семей с онкобольными детьми кардинально изменилась в лучшую сторону. Медучреждение оснащено самым современным оборудованием и позволяет проводить процедуры, ради которых раньше приходилось ездить в федеральные центры. В частности, получена лицензия на забор, хранение, трансплантацию костного мозга, которые ранее в Башкортостане не применялись.

Сметная стоимость возведения детского онкоцентра составила более 4 миллиардов рублей. Половину этой суммы направили на покупку оборудования. Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и глава республики Радий Хабиров ознакомились с условиями, в которых лечатся маленькие пациенты. С момента открытия центра квалифицированную помощь получили почти 1700 детей в круглосуточном стационаре и более 33 тысяч в дневном.

Не только лечиться, но и учиться могут пациенты центра. Это стало возможным в рамках федерального проекта госпитальных школ «УчимЗнаем», который инициировал Президент России Владимир Путин. Это уже вторая подобная школа, которую открыли в Башкортостане.

Ещё один объект, но уже в рамках нацпроекта «Наука и университеты» — межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Первую очередь проекта – IQ-парк площадью 37 тысяч квадратных метров, запустили в начале текущего года и также представили его Владимиру Путину.

Первыми резидентами стали три крупнейших вуза республики: УУНиТ, Медицинский и Нефтяной университеты. Игорь Комаров и Радий Хабиров ознакомились с работой лабораторий и инновационных площадок, которые разместили в здании кампуса.

Глава Башкортостана также рассказал о том, что республика уже приступила к строительству второй очереди кампуса общей площадью более 100 тысяч кв. м. До конца 2025 года на площадке планируют возвести семь зданий в виде цветка курая. В них будут размещаться общежития, спортивные и творческие зоны для студентов.

Далее в Доме республики Игорь Комаров и Радий Хабиров в формате ВКС провели совещание по вопросам общественно-политического развития Башкортостана. Один из вопросов касался подготовки к предстоящим выборам главы региона.

Все избирательные комиссии и все, кто участвует в подготовке, в обеспечении безопасности для того, чтобы выборы прошли легитимно, прозрачно. И, самое главное, в удобной форме для избирателей — предоставлены все возможности голосования. Подробно обсудили, видим, что взаимодействие всех участников хорошее, обстановка спокойная, стабильная, и есть основания считать, что принимаются все меры для того, чтобы провести действительно легитимные, безопасные, прозрачные выборы в регионе. Игорь Комаров, полномочный представитель Президента России в ПФО