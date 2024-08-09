«Решил помочь нашим ребятам»: боец СВО о контракте с Минобороны

«Решил помочь нашим ребятам» — с такими словами решил ехать на СВО контрактник с позывным «Туз». В зоне спецоперации у него служат знакомые и друзья, он на постоянной связи с ними. В Башкортостане выплачивают 50 тысяч рублей активистам, которые привлекают людей к службе в зоне СВО.
С инициативой о реализации в республике проекта «Рекрут» ранее на оперативном совещании в Правительстве региона выступило ДОСААФ республики. Глава Башкортостана Радий Хабиров одобрил инициативу общественно-государственной организации.
Контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 60 лет, в исключительных случаях — до 65. Подписать соглашение имеют право и не служившие ранее граждане, получившие высшее или среднее профессиональное образование. Разовая выплата для жителей Башкортостана, заключивших контракт с Минобороны, выросла до 1 млн 200 тысяч рублей.
Президент страны Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тыс. руб. военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. А ранее, с 10 июля, сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова.
Желающие подписать контракт могут задать интересующие вопросы по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы».