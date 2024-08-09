«Решил помочь нашим ребятам»: боец СВО о контракте с Минобороны

«Решил помочь нашим ребятам» — с такими словами решил ехать на СВО контрактник с позывным «Туз». В зоне спецоперации у него служат знакомые и друзья, он на постоянной связи с ними. В Башкортостане выплачивают 50 тысяч рублей активистам, которые привлекают людей к службе в зоне СВО.