В Башкирии археологи нашли новые артефакты эпохи Золотой Орды

Вели не только кочевой, но и оседлый образ жизни. Новые артефакты, найденные в ходе раскопок селища у деревни Ябалаклы Чишминского района, позволяют учёным сделать определённые выводы. Сейчас там работает археологическая экспедиция, среди участников которой не только школьники из нашей республики, но и Свердловской области.

Пять с половиной тысяч фрагментов костей животных нашли здесь за время раскопок юные археологи. Это останки лошадей, овец и крупно-рогатого скота. Полное отсутствие костей свиней позволяет сделать вывод, что жившие в этой местности в эпоху Золотой орды люди уже в то время исповедовали ислам. Об этом свидетельствуют и захоронения по мусульманским канонам. В раскопках селища у деревни Ябалаклы Чишминского района участие принимают школьники из Кушнаренковского и Абзелиловского районов, а также Свердловской области.

Это селище Чияликской археологической культуры эпохи Золотой орды – Ябалаклы-1, которое относится к 13-14 веку. Раскопки здесь начали еще в 2023-м. Первого августа этого года археологическая экспедиция на берегу реки Дёмы вновь продолжила свою работу. Сейчас вскрыто порядка 140 квадратных метров территории исторического памятника. По найденным артефактам можно уже сделать предварительные выводы: здесь жили полукочевники, которые занимались скотоводством.

Не только занимались скотоводством, но и были вовлечены в торговые связи эпохи Золотой орды. Об этом свидетельствуют найденные фрагменты посуды, в том числе зарубежной. А еще кости верблюда, что опять же говорит о том, что здесь могли проходить торговые караваны.