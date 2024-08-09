ХК «Салават Юлаев» провёл открытую тренировку для СМИ

1 августа наши хоккеисты вышли из отпуска, а уже на следующей неделе начнётся первый предсезонный турнир — в Уфе пройдёт традиционный Кубок Республики Башкортостан.

Главное внимание всех журналистов, да и болельщиков «Салавата» в первых играх точно будет приковано к звёздным новичкам команды. Состав юлаевцев усилили нападающие Шелдон Ремпал и Нэйтан Тодд. Канадцам, которые заключили контракт с уфимским клубом на один год, помогает освоиться Александр Хмелевский. Именно это сочетание: Ремпал — Хмелевский — Тодд, возможно, и будет атакующей тройкой первого звена «Салавата» в новом сезоне.

Всю карьеру играю на правом фланге, понимают, что я небольших фаворитов, буду использовать свою скорость, видеть хорошо площадку, когда я буду иметь возможность забить, буду стараться это сделать. Шелдон Ремпал, нападающий ХК «Салават Юлаев»

В межсезонье состав «Салавата» покинул ряд игроков: Иван Дроздов, Павел Коледов, Данил Башкиров, Илья Ежов, Евгений Тимкин и Евгений Бирюков. Последний вошёл в тренерский штаб команды. Непонятна ситуация с Николаем Кулёминым. Сменщиком Александра Самонова в этом сезоне планируется молодой Семён Вязовой. Ушел и защитник Николя Мелош, и на его позицию в «Салавате» пока нет замены.

Хотелось бы атакующего защитника, у любого тренера спросите в КХЛ, нужен атакующий защитник типа Макара, Фокса, но, к сожалению, они пока к нам не едут, Евгений Кузнецов вернулся, это здорово. Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Времени на раскачку у «Салавата» немного. Уже 15 августа стартует традиционный Кубок Республики Башкортостан. В этот раз в Уфе соберутся пять команд — помимо «юлаевцев» за победу поборются «Северсталь», «Нефтехимик», «Металлург» и «Автомобилист».

Нужно сыгрываться и готовиться к началу сезона. Конечно, всегда интересно сыграть против «Металлургом», которая стала чемпионом. Для любой команды, которая будет играть с «Магниткой», будет приятно обыграть обладателя Кубка Гагарина. Григорий Панин, защитник ХК «Салават Юлаев»