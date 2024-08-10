В Башкортостане продолжается модернизация первичного звена здравоохранения

В прошлом году на развитие этой сферы было направлено более 100 млрд рублей. Помимо обновления материально-технической базы, ведется активная работа по привлечению молодых специалистов, особенно в сельскую местность.

Измерить давление и пульс, провести первичный осмотр, получить электрокардиограмму. В новой врачебной амбулатории в Балтачевском районе есть практически всё, что необходимо для комфортного приема терапевта. Здание в селе Нижнекарышево построили в прошлом году. Здесь оказывают медицинские услуги жителям 13 деревень.

Ну раньше у нас больница была, прямо сзади амбулатории находится. Там у них две комнаты всего было, тесно, темно. А тут вот заходишь — просторно. Рамиль Фазетдинов, житель с. Нижнекарышево

Тепло, светло, чисто. Кабинеты отдельные, раздевалка тут у нас хорошая. Санузел в помещении. Это же всё, особенно для старшего поколения, это очень удобно. Раиля Мунирова, жительница с. Нижнекарышево

Прием ведет Алсу Рифатовна. В 2019 году она окончила ординатуру в Башгосмедуниверситете. На работу вышла уже на своей малой Родине по программе «Земский доктор».

Изначально планировала работать здесь, в своем родном районе. Потому что мне хотелось помогать своим родным, близким, своим землякам, жителям Балтачевского района. Алсу Маликова, участковый терапевт Карышевской сельской врачебной амбулатории

На благо родного района трудятся и молодые врачи в райцентре. Терапевт и оториноларинголог поступили на работу в поликлинику в Старобалтачево лишь в этом месяце. Но уже освоились, ведь с детства мечтали помогать землякам.

Сейчас я приехала отрабатывать целевой договор. Дальше планирую отрабатывать по программе «Земский доктор» пять лет. Тамара Шаймухаметова, врач-оториноларинголог Балтачевской центральной районной больницы

Здесь мои близкие, родственники. Готова помогать своим родителям, бабушкам, дедушкам, прежде всего, и своим односельчанам. Эндже Гизатова, врач-терапевт Балтачевской центральной районной больницы

Всего в центральной районной больнице работают 276 сотрудников. В штат активно привлекают молодых специалистов. Так, за последние три года по госпрограммам коллектив учреждения пополнился шестью выпускниками медуниверситета.

За этот год мы привлекли 5 молодых специалистов, из них 2 врача: это участковый терапевт и врач-отоларинголог, и 3 медсестры уже начали работать в ФАПах, это деревни Мишкино, Янбаево и Мещарово. Салават Гельметдинов, главный врач Балтачевской центральной районной больницы

Нехватка кадров характерна для большинства районных больниц. По словам Главы Башкортостана Радия Хабирова, чтобы медицинский работник закрепился на селе, нужно сделать его жизнь там максимально комфортной.

В каких только экзотических помещениях я только не видел, где расположены ФАПы. У нас территории с большим сельским населением, это 38%, порядка 1 млн 700 тыс. людей живет на селе, у нас 1960 ФАПов. Я помню, в одном районе ФАП был бывший барак, где жили немецкие военнопленные в период, когда они работали. Есть ФАПы в 1898 года зданиях и так далее. Поэтому совершенно очевидно, что назрела эта история — укрепление материальной базы первичного звена. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан