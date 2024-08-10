В Башкирии состоялся фестиваль «БэлешФест»

Вкусный праздник. В селе Буздяк приготовили 200-килограммовый пирог. Там прошёл фестиваль национальной кухни «БэлешФест». Свою историю мероприятие ведёт с 2016 года, и за это время оно вышло далеко за пределы района. Участники и гости приехали со всего Башкортостана.

Буздякский парк спорта и отдыха на время превратился в самую большую гастрономическую площадку республики. Гостей встречали песнями, танцами и ароматами бэлеша, который стоял практически везде. Уже в третий раз фестиваль национальной кухни проводится при поддержке главы республики и стал одним из кулинарных брендов Башкортостана. Он объединяет поколения.

Хорошо, что тут много молодёжи, которая перенимает у взрослых культурное наследие. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

Пока одни смотрели концерт, другие могли попробовать испечь свой собственный бэлеш. Для этого в парке были организованы мастер-классы. Каждое блюдо уникально.

С буздяксими небольшими изменениями. Потому что мы добавляем в тесто своё собственное: сметану и масло в тесто. Гульшат Сагитова, участница фестиваля

Тоже свою лепту внесла. На мастер-классе испекла вот такой маленький бэлеш, он всего 3 см. Лилия Расулева, заслуженная артистка Республики Башкортостан

А для бэлеша-рекордсмена даже пришлось изготовить специальную печку и сковороду диаметром два метра. Вес блюда составил 200 килограммов. Почетные гости разрезали его и угощали всех желающих. Первыми стали участники СВО и их семьи. По словам бойцов, на передовой они скучали по домашней еде.

Присылали сало, холодец, блины. Когда кушаешь, о доме вспоминаешь. Рузиль, участник СВО

Очень уютно здесь, красиво, вкусно кормят. Бэлеш горячий. Мне за двоих теперь нужно кушать, пойду ещё возьму. Гульназ Каримова и Лилия Гафарова, гости фестиваля

Всего на фестивале было представлено несколько десятков видов бэлеша. Для многих стало открытием, что традиционное блюдо можно приготовить не только из картошки и мяса.

Начинкой отличаются, иногда даже с икрой готовят, но больше, конечно, с мясом. Бывают еще фруктовые бэлеши. Это наше традиционное блюдо, потому что Буздяк считается родиной вишни. Татьяна Мамлеева, участница фестиваля

А ещё бэлеш бывает целебным. В его составе — овощи и не только.