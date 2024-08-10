В Башкирии состоялся фестиваль «БэлешФест»

Вкусный праздник. В селе Буздяк приготовили 200-килограммовый пирог. Там прошёл фестиваль национальной кухни «БэлешФест». Свою историю мероприятие ведёт с 2016 года, и за это время оно вышло далеко за пределы района. Участники и гости приехали со всего Башкортостана.
Буздякский парк спорта и отдыха на время превратился в самую большую гастрономическую площадку республики. Гостей встречали песнями, танцами и ароматами бэлеша, который стоял практически везде. Уже в третий раз фестиваль национальной кухни проводится при поддержке главы республики и стал одним из кулинарных брендов Башкортостана. Он объединяет поколения.
Пока одни смотрели концерт, другие могли попробовать испечь свой собственный бэлеш. Для этого в парке были организованы мастер-классы. Каждое блюдо уникально.
А для бэлеша-рекордсмена даже пришлось изготовить специальную печку и сковороду диаметром два метра. Вес блюда составил 200 килограммов. Почетные гости разрезали его и угощали всех желающих. Первыми стали участники СВО и их семьи. По словам бойцов, на передовой они скучали по домашней еде.
Всего на фестивале было представлено несколько десятков видов бэлеша. Для многих стало открытием, что традиционное блюдо можно приготовить не только из картошки и мяса.
А ещё бэлеш бывает целебным. В его составе — овощи и не только.