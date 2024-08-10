В Башкирии прошёл всероссийский творческий симпозиум по горячей эмали

Творческий экспериментальный всероссийский симпозиум по горячей эмали прошел в музейном комплексе «Шульган-Таш». В нем приняли участие самые известные и знаменитые художники-эмальеры из Башкортостана, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Грозного.

По словам координатора и заслуженного художника Башкортостана Салавата Гилязетдинова, работы, созданные во время симпозиума, получились музейного уровня. Одна работа именитого мастера может стоить от 70 тысяч рублей. По окончании мероприятия фонд музея пополнился уникальной коллекцией работ из эмали.