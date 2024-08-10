В Уфе молодая мама чуть не родила дочку в пробке

Чуть не родила в пробке. В Уфе выписалась из роддома мама с новорождённой дочкой, которая вполне могла появиться на свет в дорожном заторе. Однако благодаря отзывчивости полицейских, ребенок родился в стерильной палате. Инспекторы помогли семье выбраться из пробки и с «мигалкой» сопроводили автомобиль до самого роддома. Подробности в следующем сюжете.
В то утро теперь уже отец четверых детей проснулся раньше обычного. Увидев состояние жены, он принял решение срочно выезжать в роддом. Алина рожать в то утро не планировала и приняла свое состояние за ложные схватки. Но её супруг настоял на поездке в медучреждение и оказался прав.
Выехав на трассу М-5, мужчина понял, что через пробки самостоятельно они не доедут, и, увидев патрульный экипаж во встречном потоке, подал световой сигнал, на который и откликнулись старший лейтенант полиции Руслан Нафиков со своим напарником.
Новорождённую Камиллу и счастливую маму уже выписали из роддома. На выходе собрались родные, друзья семьи и любимый муж и отец Айрат Валиев.
Этот случай не является единичным, когда сотрудники правоохранительных органов оказывают своевременное содействие гражданам, сопровождая до медучреждений и не ожидая взамен похвалы и признания. Как говорят инспекторы, на их месте любой поступил бы так же.