В Уфе молодая мама чуть не родила дочку в пробке

Чуть не родила в пробке. В Уфе выписалась из роддома мама с новорождённой дочкой, которая вполне могла появиться на свет в дорожном заторе. Однако благодаря отзывчивости полицейских, ребенок родился в стерильной палате. Инспекторы помогли семье выбраться из пробки и с «мигалкой» сопроводили автомобиль до самого роддома. Подробности в следующем сюжете.

В то утро теперь уже отец четверых детей проснулся раньше обычного. Увидев состояние жены, он принял решение срочно выезжать в роддом. Алина рожать в то утро не планировала и приняла свое состояние за ложные схватки. Но её супруг настоял на поездке в медучреждение и оказался прав.

Я говорю: «Не-не, всё, поехали». Мы, считай, оделись, я говорю: «Может, поедем, у нас там ехать минут 30 до города Аша, в ближайший роддом». Она говорит: «Нет, в Ашу я точно не поеду». В третий роддом. Айрат Валиев

Выехав на трассу М-5, мужчина понял, что через пробки самостоятельно они не доедут, и, увидев патрульный экипаж во встречном потоке, подал световой сигнал, на который и откликнулись старший лейтенант полиции Руслан Нафиков со своим напарником.

Во время патрулирования объездного маршрута к нам обратился гражданин с просьбой о помощи, оказать содействие, довезти супругу до роддома №3 города Уфы. Соответственно, мы связались с дежурной частью оказания помощи, где молниеносно приняли решение оказать содействие в сопровождении данной автомашины до роддома. Руслан Нафиков, инспектор ДПС

Всю дорогу разговаривала с ребенком, потерпи. Ну, потерпела она у нас, терпеливая очень оказалась. Только в больницу зашли, и в родильном блоке родила. Быстро, без осложнений всяких. Алина Валиева

Новорождённую Камиллу и счастливую маму уже выписали из роддома. На выходе собрались родные, друзья семьи и любимый муж и отец Айрат Валиев.