Команда из Башкирии победила в спартакиаде по шахматам

Впервые в истории команда из Башкортостана стала победителем XII Спартакиады учащихся России по шахматам. В уфимском аэропорту торжественно встретили чемпионов.
Соревнования проходили в Барнауле и собрали 16 сильнейших региональных команд. На прошлую спартакиаду отобраться сборной нашей республики не удалось. В этом году шахматисты из Башкортостана выступили на старте впервые.
Честь нашей республики защищали две девушки и столько же юношей. Каждая команда провела 7 туров. Шахматисты из Башкортостана завершили матчи без поражений: 5 побед и 2 ничьи.