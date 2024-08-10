Команда из Башкирии победила в спартакиаде по шахматам

Впервые в истории команда из Башкортостана стала победителем XII Спартакиады учащихся России по шахматам. В уфимском аэропорту торжественно встретили чемпионов.

Соревнования проходили в Барнауле и собрали 16 сильнейших региональных команд. На прошлую спартакиаду отобраться сборной нашей республики не удалось. В этом году шахматисты из Башкортостана выступили на старте впервые.

Честь нашей республики защищали две девушки и столько же юношей. Каждая команда провела 7 туров. Шахматисты из Башкортостана завершили матчи без поражений: 5 побед и 2 ничьи.

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