Команда из Башкирии победила в спартакиаде по шахматам

Впервые в истории команда из Башкортостана стала победителем XII Спартакиады учащихся России по шахматам. В уфимском аэропорту торжественно встретили чемпионов.

Соревнования проходили в Барнауле и собрали 16 сильнейших региональных команд. На прошлую спартакиаду отобраться сборной нашей республики не удалось. В этом году шахматисты из Башкортостана выступили на старте впервые.