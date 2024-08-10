В Уфе прошёл «День физкультурника»

В Уфе на главной хоккейной арене республики состоялся «День физкультурника». Этот праздник в нашей стране отмечается с 1939-го года. Своим профессиональным праздником его считают учителя физкультуры, тренеры, спортсмены и простые любители спорта.
Самая приятная часть «Дня физкультурника» — награждение. Из рук Ирека Сагитова наш хоккейный эксперт и директор школы имени Азаматова Рамиль Юлдашев получает награду за вклад в развитие спорта в Республике Башкортостан. Особенно приятно получить её на «Уфа-Арене».
Все желающие на «Уфа-Арене» могли сдать нормативы ГТО. Для этого нужно было пройти регистрацию прямо на месте, а затем выполнить три упражнения: прыжок в длину, наклон вперёд, а также отжимания или подъём гири.
А в фойе второго этажа «Уфа-Арены» все присутствующие могли испытать себя в различных видах спорта — это дартс, мас-рестлинг, армрестлинг, настольный теннис. Можно было позаниматься на биатлонных тренажерах, научиться играть в шашки вслепую и многое другое. За победу каждый получал шоколадную медаль.
Задача руководства Республики Башкортостан — привести к физкультуре и спорту как можно большее количество жителей. Поэтому, кроме соревнований, всеми силами поддерживаются и такие массовые спортивные события.