В Уфе прошёл «День физкультурника»

В Уфе на главной хоккейной арене республики состоялся «День физкультурника». Этот праздник в нашей стране отмечается с 1939-го года. Своим профессиональным праздником его считают учителя физкультуры, тренеры, спортсмены и простые любители спорта.

Самая приятная часть «Дня физкультурника» — награждение. Из рук Ирека Сагитова наш хоккейный эксперт и директор школы имени Азаматова Рамиль Юлдашев получает награду за вклад в развитие спорта в Республике Башкортостан. Особенно приятно получить её на «Уфа-Арене».

Вокруг окружают нас хоккеисты прошлого, что очень приятно, Азаматов практически видел, как я получал эту награду, это и его заслуга, я работаю в этой школе, стараюсь поддерживать идеи, которые он хотел воплотить в жизнь. Рамиль Юлдашев, директор детской хоккейной школы им. М. Азаматова

Все желающие на «Уфа-Арене» могли сдать нормативы ГТО. Для этого нужно было пройти регистрацию прямо на месте, а затем выполнить три упражнения: прыжок в длину, наклон вперёд, а также отжимания или подъём гири.

Здесь можно сдать нормативы ГТО, при нашем оперативном центре регионального оператора, попросили центр тестирования организовать различные способы сдачи нормативов. Фарит Гиндуллин, директор центра спортивной подготовки Республики Башкортостан им. У. Мустафина

А в фойе второго этажа «Уфа-Арены» все присутствующие могли испытать себя в различных видах спорта — это дартс, мас-рестлинг, армрестлинг, настольный теннис. Можно было позаниматься на биатлонных тренажерах, научиться играть в шашки вслепую и многое другое. За победу каждый получал шоколадную медаль.

Этот праздник дорог миллионам наших сограждан, он объединяет людей различных возрастов, профессий и интересов, всех, чья жизнь связана со спортом, физической культурой и здоровым образом жизни. Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан