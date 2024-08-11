В Башкирии дожди мешают уборке урожая

К уборке зерновых до сих пор приступили не во всех районах республики. Причина в дождях. Поля превратились в болота. Фермеры не могут в должном объеме заготовить и корма. Глава Башкортостана на неделе поручил оказать помощь пострадавшим от непогоды аграриям. Поддержку сельхозпроизводителей обсудили и в Москве на встрече с министром сельского хозяйства страны.

Поля в воде – к урожаю не подступиться. Уборка озимых должна была начаться две недели назад. Теперь каждый день простоя снижает надежды на хороший укос. Поэтому первый вопрос, который глава республики поднял на встрече с главой Минсельхоза России, – по возможности увеличить объемы федеральной господдержки для производителей зерновых культур.

Погода в этом году действительно сыграла с аграриями злую шутку. Весной синоптики прогнозировали засуху, к чему и готовились фермеры. Того, что на поля нельзя будет зайти из-за повышенной влажности, не ожидал никто. С таким явлением фермер Геннадий Лейтер столкнулся впервые. Еще месяц назад в хозяйстве ожидали урожайность не менее 50 центнеров с гектара. Теперь даже не делают прогнозы.

Показатель качества зерна – наличие в нем клейковины. Из-за влаги ее содержание в злаках минимальное. Озимая пшеница, например, уже прорастает. На конец недели на уборку вышли только 43 района республики. Обработали 106 тысяч гектаров. А ведь год назад на эту же дату было в 2,5 раза больше. Аграрии работают, используя немногочисленные погожие часы.