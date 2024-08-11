В Уфе новая колоннада на берегу Белой готова на 75%

Меньше трех недель остается до празднования 450-летия Уфы. Башкирская столица вовсю готовится к юбилею. Город благоустраивают, завершают строительство нескольких крупных объектов. Так, уже на 75% готова колоннада на Набережной реки Белой. Это точная копия архитектурного сооружения в столице Абхазии Сухуме. Как обновится Уфа к 31 августа и какие объекты успеют сдать к этому сроку?

Прогулка по Набережной реки Белой Александру Джоджуа теперь напоминает о родине. Уроженец Сухума приехал в Уфу в 1996 году на учебу, обосновался и завел семью. За эти годы на его глазах отношения Абхазии и Башкортостана стали еще крепче. Одним из символов этой дружбы двух республики стала колоннада.

Мы все сюда приехали, учились. Сегодня смотрим здесь, наблюдаем строительство Сухумской колоннады на Набережной. Надеюсь, что будет почти как у нас – красиво, уютно и будет частичка Абхазии в Уфе. Александр Джоджуа

Это же здорово, когда есть новые строения, какие-то архитектурные здания. Это круто, когда город развивается. Олеся Джоджуа

В прошлом году в День Республики Башкортостан Радий Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания заложили первый камень в основание колоннады. Внутри него находится капсула с землей из самого сердца дружественной республики.

Связи исторические сложились между нашими народами. Сегодня мы сделали еще один шаг для того, чтобы мы стали ближе. Эта идея принадлежит Радию Фаритовичу. Я с большим удовольствием сегодня приехал к вам, в вашу республику, чтобы принять участие в этой церемонии. Аслан Бжания, президент Республики Абхазия

Объект строят по образцу сухумской колоннады. Но отличия есть. Оба купола уфимского сооружения будут покрашены в зеленый – цвет ислама. А по вечерам на колонны будет проецироваться 3D-анимация.

В Сухуме нижняя часть колоннады выполнена из камня, верхняя – из бетона. Наша же колоннада будет вся облицована натуральным камнем. Сейчас выполняется бетонирование монолитных стен и балки по левой части. Далее приступаем к правой части, после окончания бетонирования уже приступаем к облицовке камнем. Рустем Ахметов, технический директор подрядной организации