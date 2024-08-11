В Уфе новая колоннада на берегу Белой готова на 75%

Меньше трех недель остается до празднования 450-летия Уфы. Башкирская столица вовсю готовится к юбилею. Город благоустраивают, завершают строительство нескольких крупных объектов. Так, уже на 75% готова колоннада на Набережной реки Белой. Это точная копия архитектурного сооружения в столице Абхазии Сухуме. Как обновится Уфа к 31 августа и какие объекты успеют сдать к этому сроку?
Прогулка по Набережной реки Белой Александру Джоджуа теперь напоминает о родине. Уроженец Сухума приехал в Уфу в 1996 году на учебу, обосновался и завел семью. За эти годы на его глазах отношения Абхазии и Башкортостана стали еще крепче. Одним из символов этой дружбы двух республики стала колоннада.
В прошлом году в День Республики Башкортостан Радий Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания заложили первый камень в основание колоннады. Внутри него находится капсула с землей из самого сердца дружественной республики.
Объект строят по образцу сухумской колоннады. Но отличия есть. Оба купола уфимского сооружения будут покрашены в зеленый – цвет ислама. А по вечерам на колонны будет проецироваться 3D-анимация.
Готовность объекта составляет уже 75%. Торжественное открытие намечено на 31 августа, как раз в дни празднования юбилея столицы. Тогда же, как говорят в администрации, должны завершить строительство дворца борьбы и комплекса сооружений по гребному слалому. Юбилейные изменения ожидают весь город. В частности, в центре Уфы активно обновляют тротуары. Все участки, на которых сейчас ведутся работы, также будут сданы до 31 августа.