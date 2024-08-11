«Ночь чемпионов IBA»: итоги турнира по профессиональному боксу в Уфе

Главным спортивным событием недели стала «Ночь чемпионов IBA». Предыдущий подобный боксерский турнир прошел в апреле во Дворце спорта. На этот раз поединки принимала «Уфа-Арена». Состав участников получился еще более представительным. Уфимский боксер Артур Субханкулов отстаивал свое звание чемпиона Европы. В рамках турнира он встретился с соперником из Венгрии. Свои бои провели еще два боксера из Башкортостана – Азалия Аминева и Данис Габдрафиков.

Крупные турниры по профессиональному боксу становятся для Башкортостана все более привычным явлением. События под эгидой IBA теперь проходят в столице Башкортостана на регулярной основе. «Ночь чемпионов» в очередной раз привлекла к себе большое внимание. Состав участников подобрался очень представительным. Но главное внимание было приковано к Артуру Субханкулову. Его бой против венгра Роланда Галоса должен был стать главным украшением.

К бою готов на все 100 процентов. Дуэль взглядов прошла волнительно. Видно по взгляду соперника, что он будет стараться на все 100. После предыдущего боя форму не растерял, продолжил подготовку, готов сейчас даже лучше. Артур Субханкулов, чемпион Европы по боксу по версии IBA

Всего в рамках уфимского боксерского турнира прошло семь боев. В одном из них на профессиональном ринге дебютировала молодая, но уже очень титулованная спортсменка из Башкортостана Азалия Аминева. В преддверии встречи с соперницей из Танзании Аминева вызвала на бой Иман Хелиф из Алжира, выступление которой на Олимпиаде вызвало гендерный скандал. Тем самым Азалия привлекла к себе максимальное внимание.

Мы боксируем без шлема. Это первые такие соревнования, где мы боксируем без шлема. Поэтому подготовка была специальная. По поводу истории с боксершей из Алжира: мы знали, на что шли, когда записывали это видео. Были готовы и к хейту, и к положительным комментариям. Азалия Аминева, двукратная чемпионка России по боксу

Боксерский турнир в Уфе собрал сразу несколько ярких фамилий российских боксеров. У каждого из них был сильный иностранный оппонент. Один из самых грозных соперников был у молодого россиянина Джамбулата Бижамова. Хуан Нарваес из Колумбии у себя на родине нокаутировал всех, кого встречал на пути. Призер чемпионатов мира и Европы поначалу присматривался к Нарваесу. В итоге в пятом раунде Бижамов одержал досрочную победу техническим нокаутом.

Не было его боев в интернете, потому что он выступал у себя на родине в Колумбии. С хорошим рекордом, ему 19 лет. Примерно, что ожидал, то и получилось. Школа у него, конечно, не моего уровня. Джамбулат Бижамов, серебряный призер чемпионата мира по боксу

Гораздо быстрее со своей соперницей справилась Азалия Аминева. Двукратная чемпионка России уже в первом раунде нокаутировала соперницу из Танзании. Рехема Мафундо продержалась меньше двух минут. Также успешным выступлением в Уфе отметился Данис Габдрафиков из Башкортостана. Его соперником стал неуступчивый боксер из Монголии Мишельт Баттумур. В итоге бой продлился всю дистанцию, а Габдрафиков победил решением судей.

Бой получился не таким, как я ожидал. Я думал, будет не то что легче – думал, что смогу лучше найти подход к своему сопернику. Данис Габдрафиков, победитель боя в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA»

В главном бою вечера на кону был титул чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 килограммов. Его Артур Субханкулов завоевал в апреле. В его карьере на профессиональном ринге еще не было столь серьезного соперника, как венгр Галос. Однако Артур сумел подчеркнуть значительную разницу в уровне и уверенно оформил победу. Поединок закончился единогласным решением судей. Для Субханкулова эта победа стала седьмой в карьере.

К сожалению, я во втором-третьем раунде травмировал руку. С левой руки так и напрашивалось бить. Но акцентированные удары наносить не мог, что и помешало завершить бой досрочно. Сопернику должное уважение. Он очень крепкий и стойкий. Артур Субханкулов, чемпион Европы по боксу по версии IBA