«Ночь чемпионов IBA»: итоги турнира по профессиональному боксу в Уфе

Главным спортивным событием недели стала «Ночь чемпионов IBA». Предыдущий подобный боксерский турнир прошел в апреле во Дворце спорта. На этот раз поединки принимала «Уфа-Арена». Состав участников получился еще более представительным. Уфимский боксер Артур Субханкулов отстаивал свое звание чемпиона Европы. В рамках турнира он встретился с соперником из Венгрии. Свои бои провели еще два боксера из Башкортостана – Азалия Аминева и Данис Габдрафиков.
Крупные турниры по профессиональному боксу становятся для Башкортостана все более привычным явлением. События под эгидой IBA теперь проходят в столице Башкортостана на регулярной основе. «Ночь чемпионов» в очередной раз привлекла к себе большое внимание. Состав участников подобрался очень представительным. Но главное внимание было приковано к Артуру Субханкулову. Его бой против венгра Роланда Галоса должен был стать главным украшением.
Всего в рамках уфимского боксерского турнира прошло семь боев. В одном из них на профессиональном ринге дебютировала молодая, но уже очень титулованная спортсменка из Башкортостана Азалия Аминева. В преддверии встречи с соперницей из Танзании Аминева вызвала на бой Иман Хелиф из Алжира, выступление которой на Олимпиаде вызвало гендерный скандал. Тем самым Азалия привлекла к себе максимальное внимание.
Боксерский турнир в Уфе собрал сразу несколько ярких фамилий российских боксеров. У каждого из них был сильный иностранный оппонент. Один из самых грозных соперников был у молодого россиянина Джамбулата Бижамова. Хуан Нарваес из Колумбии у себя на родине нокаутировал всех, кого встречал на пути. Призер чемпионатов мира и Европы поначалу присматривался к Нарваесу. В итоге в пятом раунде Бижамов одержал досрочную победу техническим нокаутом.
Гораздо быстрее со своей соперницей справилась Азалия Аминева. Двукратная чемпионка России уже в первом раунде нокаутировала соперницу из Танзании. Рехема Мафундо продержалась меньше двух минут. Также успешным выступлением в Уфе отметился Данис Габдрафиков из Башкортостана. Его соперником стал неуступчивый боксер из Монголии Мишельт Баттумур. В итоге бой продлился всю дистанцию, а Габдрафиков победил решением судей.
В главном бою вечера на кону был титул чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 килограммов. Его Артур Субханкулов завоевал в апреле. В его карьере на профессиональном ринге еще не было столь серьезного соперника, как венгр Галос. Однако Артур сумел подчеркнуть значительную разницу в уровне и уверенно оформил победу. Поединок закончился единогласным решением судей. Для Субханкулова эта победа стала седьмой в карьере.
Уже в октябре в Уфе пройдет очередной боксерский турнир. Он будет приурочен к проведению в столице Башкортостана форума «Россия – спортивная держава». В планах Артура Субханкулова в рамках этого события провести свой очередной бой.