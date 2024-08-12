В честь юбилея Уфы открылась выставка «Дыхание родного города»

В Доме профсоюзов республики открылась выставка «Дыхание родного города», посвященная юбилею Уфы. 36 мастеров представили свои картины, на которых изобразили историко-культурные достопримечательности столицы и современные объекты.
Посетители выставки увидят город глазами мастеров – художники перенесли на полотна старые здания, уютные улочки, просторные площади и исторические места. Этим они хотели показать, что для каждого Уфа – своя.
Организаторы надеются, что представленные в экспозиции картины, увековечивающие исторические и культурные места Уфы от истоков до современных объектов, никого не оставят равнодушным. Место для выставки выбрали неслучайно: почти каждую неделю в Доме профсоюзов проходят встречи разного уровня, поэтому познакомиться с творчеством художников смогут многие.