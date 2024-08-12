Из Башкирии проводили очередную группу бойцов СВО после отпуска

Разовая выплата для жителей Башкортостана, заключивших контракт с Минобороны, выросла до 1 млн 200 тысяч рублей. Напомним, Президент страны Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тыс. руб. военным, которые с 1 августа и до конца 2024 заключат контракт для службы в зоне СВО. А с 10 июля этого года сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова.