Из Башкирии проводили очередную группу бойцов СВО после отпуска

Очередная группа бойцов из республики уехала в зону проведения СВО после краткосрочного отпуска. Церемония централизованной отправки традиционно состоялась на площади перед «Уфа-Ареной». Военнослужащие приезжали на малую родину на две недели и уже готовы вернуться в строй.
За время отдыха успели повидаться с родными и близкими, решить бытовые вопросы. Родные провожают крепкими объятиями и добрыми пожеланиями.
Разовая выплата для жителей Башкортостана, заключивших контракт с Минобороны, выросла до 1 млн 200 тысяч рублей. Напомним, Президент страны Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тыс. руб. военным, которые с 1 августа и до конца 2024 заключат контракт для службы в зоне СВО. А с 10 июля этого года сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова.
Желающие подписать контракт могут задать интересующие вопросы по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы».