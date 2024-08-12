В Уфе простились со спортивным журналистом Эдуардом Хизбуллиным

В Уфе простились со спортивным журналистом, пресс-атташе хоккейных команд «Толпар» и «Агидель». Эдуард Хизбуллин осенью 2022 года ушел добровольцем на спецоперацию. Он погиб 4 августа при выполнении боевых задач. Ему было 37 лет. Проститься с Эдуардом Хизбуллиным в уфимский Дворец спорта пришли коллеги, сотрудники клуба, болельщики — все, кто знает и помнит отзывчивого, преданного и доброго человека.

Один из первых эфиров. Совсем юный ведущий спортивной программы на БСТ. Но ему невозможно было не доверить проект — Эдик Хизбуллин покорил спортредакцию багажом знаний, к примеру, он легко мог назвать состав сборной Советского Союза в матчах Суперсерии против Канады 72 года.

Большой поклонник спорта, он прежде всего любил хоккей, команда «Салават Юлаев» была вне конкуренции в его сердце. Поэтому, когда создавался любительский коллектив на БСТ, не задумываясь, вошел в его состав. Обе дочери занимались хоккеем, и старшая Аиша, и младшая Амина, которая играет до сих пор.

Жизнерадостность и улыбка никогда его не покидали. Об этом говорили собравшиеся, как коллеги и директор хоккейного клуба, так и товарищи по службе. Бояться было не в его правилах, отсиживаться — тоже. Сын отца, который прошел боевые действия в Афганистане, принял решение отправиться на спецоперацию и пополнил ряды добровольцев.

Я ему сказала: «Сынок, ты же даже не служил». А он мне сказал: «Мам, как там у твоего любимого Есенина. Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину мою».» Это был искренний Эдик. Резеда Хизбуллина, мама Эдуарда Хизбуллина