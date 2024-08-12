Восемь спортсменов из Башкирии отобрались на Паралимпиаду

Восемь спортсменов из Башкортостана отобрались на XVII Паралимпийские летние игры. Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже.

На Паралимпиаду поедут пловцы Богдан Мозговой, Аделина Разетдинова и Андрей Николаев, легкоатлеты Антон Кулятин, Анна Кулинич-Сорокина, Елена Паутова и её лидер Андрей Сафронов, а также представительница настольного тенниса в спорте лиц с интеллектуальными нарушениями Елена Прокофьева.