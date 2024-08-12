В Башкирии жители формируют гумпомощь курянам

Жители Башкортостана объединились для помощи курянам. В Уфе организовано несколько точек сбора гуманитарного груза — люди с самого утра приносят туда вещи первой необходимости. Республика никогда не остается в стороне в деле поддержки как мирных жителей, так и бойцов, принимающих участие в военных действиях.

Несмотря на то, что вещи уже увезли, опоздавшие продолжали нести пакеты. Как только бросили клич о помощи пострадавшим в Курской области, на школьных скамейках стали расти горы из постельного белья, продуктов долгого хранения и одежды. Отправят всё, что принесли, — любая поддержка на вес золота для людей, которые остались без крыши над головой.

Пункты сбора организованы в разных учреждениях. С самого утра приносят посылки в здание администрации Октябрьского района Уфы. Горожане, предприятия, сами чиновники — мало кто остался равнодушным к горю жителей Курской области. Среди вещей много детских: питание, подгузники и даже игрушки — деталь домашнего уюта. Всё принесенное уфимцами — абсолютно новое.

Не останавливается в регионе и работа по поддержке участников спецоперации. Сегодня Аграрный университет передал бульдозер для нужд СВО. Через пару недель техника доедет до места назначения. Бойцы говорят, бульдозер значительно облегчит работу.