Срок проведения Уфимского международного марафона перенесен

Это связано с масштабным празднованием 450-летнего юбилея Уфы, в ходе которого запланировано множество деловых и развлекательных мероприятий. В мэрии уточнили, что, если кто-то решит отказаться от участия в марафоне, могут вернуть билеты. Зарегистрированным участникам направят дополнительную информацию на электронную почту.