Срок проведения Уфимского международного марафона перенесен

О переносе даты проведения Уфимского международного марафона с 1 сентября на 22 сентября объявили организаторы мероприятия, сообщает пресс-служба столичной администрации.
Это связано с масштабным празднованием 450-летнего юбилея Уфы, в ходе которого запланировано множество деловых и развлекательных мероприятий. В мэрии уточнили, что, если кто-то решит отказаться от участия в марафоне, могут вернуть билеты. Зарегистрированным участникам направят дополнительную информацию на электронную почту.
Программа марафона не изменилась: несколько дистанций в историческом центре города, детские старты, концерт. Также участники смогут проехать 10 км на роллерах или хендбайке, принять участие в эстафете и пройти дистанцию по-скандинавски.
Фото: администрация Уфы